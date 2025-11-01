BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena This Can Be Anything je 0.00000709 USD. Sledujte aktualizace cen IMAGINE v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend IMAGINE.

Aktuální cena 1 IMAGINE na USD

0.00%1D
Graf aktuální ceny This Can Be Anything (IMAGINE)
Informace o ceně This Can Be Anything (IMAGINE) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00035742
$ 0.00035742$ 0.00035742

$ 0.00000688
$ 0.00000688$ 0.00000688

-4.89%

-4.89%

Cena This Can Be Anything (IMAGINE) v reálném čase je $0.00000709. Za posledních 24 hodin se IMAGINE obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena IMAGINE v historii je $ 0.00035742, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00000688.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena IMAGINE se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -- a za posledních 7 dní o -4.89%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu This Can Be Anything (IMAGINE)

$ 7.08K
$ 7.08K$ 7.08K

$ 7.08K
$ 7.08K$ 7.08K

999.24M
999.24M 999.24M

999,238,829.117129
999,238,829.117129 999,238,829.117129

Aktuální tržní kapitalizace This Can Be Anything je $ 7.08K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu IMAGINE je 999.24M, přičemž celková zásoba je 999238829.117129. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 7.08K.

Historie cen v USD pro This Can Be Anything (IMAGINE)

Během dnešního dne byla změna ceny This Can Be Anything na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny This Can Be Anything na USD  $ -0.0000016495.
Za posledních 60 dní byla změna ceny This Can Be Anything na USD  $ -0.0000018442.
Za posledních 90 dní byla změna ceny This Can Be Anything na USD  $ -0.000003795407435536498.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0--
30 dní$ -0.0000016495-23.26%
60 dní$ -0.0000018442-26.01%
90 dní$ -0.000003795407435536498-34.86%

Co je This Can Be Anything (IMAGINE)

$Imagine is a Solana-based memecoin born from the power of dreams, memes, and decentralized hope. Inspired by the limitless potential of internet culture and the imagination of the crypto community, Imagine isn't just a token, it's a movement. With lightning-fast Solana transactions and a community-driven spirit, Imagine lets holders dream big and meme even bigger.

Whether you're here for the vibes, the gains, or just to ride the next rocket to the moon, Imagine invites you to picture a world where memes rule the market and imagination is the only limit.

No roadmap. No promises. Just vibes. Imagine it. Believe it. Meme it.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny This Can Be Anything (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít This Can Be Anything (IMAGINE) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva This Can Be Anything (IMAGINE) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro This Can Be Anything.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny This Can Be Anything!

IMAGINE na místní měny

Tokenomika pro This Can Be Anything (IMAGINE)

Pochopení tokenomiky This Can Be Anything (IMAGINE) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu IMAGINE hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně This Can Be Anything (IMAGINE)

Jakou hodnotu má dnes This Can Be Anything (IMAGINE)?
Aktuální cena IMAGINE v USD je 0.00000709 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena IMAGINE v USD?
Aktuální cena IMAGINE v USD je $ 0.00000709. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace This Can Be Anything?
Tržní kapitalizace IMAGINE je $ 7.08K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem IMAGINE v oběhu?
Objem IMAGINE v oběhu je 999.24M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) IMAGINE?
IMAGINE dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00035742 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) IMAGINE?
IMAGINE dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00000688 USD.
Jaký je objem obchodování IMAGINE?
Aktuální 24hodinový objem obchodování IMAGINE je -- USD.
Dosáhne IMAGINE letos vyšší ceny?
IMAGINE může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenIMAGINE, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se This Can Be Anything (IMAGINE)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

