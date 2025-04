Co je TheTopSpotOnline (SPOTT)

The SPOTT Token is designed as the main currency to be used on the site TheTopSpotOnline. There are 2 billion total SPOTT Tokens. A portion of those Tokens will be made available for use in the app itself.

