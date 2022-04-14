Tokenomika pro Thesirion (TSO)

Zjistěte klíčové informace o Thesirion (TSO), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Thesirion (TSO)

Thesirion Creative Agency is a platform that develops creative solutions for all types of projects and business models, with a focus on design, art, and Web3 and blockchain technology. Launched in March 2025 by a multidisciplinary, global team, Thesirion operates on BaseChain. This infrastructure provides scalability, low transaction fees, and compatibility with many ecosystems and solutions, allowing Thesirion to offer efficient and cost-effective services to clients, developers, creators, and brands in the Web3 space.

The agency specializes in various services tailored to the decentralized ecosystem. These include brand design, UI/UX for intuitive digital interfaces, AI-powered development, NFT creation for unique digital assets, decentralized application (DApp) development for blockchain-based solutions, and smart contract programming to ensure secure and functional operations. Thesirion employs a variety of technologies to support its offerings. It also leverages cutting-edge AI tools to optimize its capabilities, especially for creative and technical projects.

Oficiální webové stránky:
https://https//thesirion.io
Bílá kniha:
https://thesirion-organization.gitbook.io/thesirion-creative-agency/thesirion-agency

Thesirion (TSO): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Thesirion (TSO), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 75.58K
$ 75.58K$ 75.58K
Celkový objem:
$ 326.75M
$ 326.75M$ 326.75M
Objem v oběhu:
$ 274.47M
$ 274.47M$ 274.47M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 89.98K
$ 89.98K$ 89.98K
Historické maximum:
$ 0
$ 0$ 0
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuální cena:
$ 0.00027539
$ 0.00027539$ 0.00027539

Tokenomika Thesirion (TSO): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Thesirion (TSO) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů TSO, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu TSO, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro TSO rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuTSO!

Předpověď ceny TSO

Chcete vědět, kam může TSO zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen TSO kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.