Dnešní aktuální cena There Will Be Signs je 0 USD. Sledujte aktualizace cen SIGNS v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend SIGNS.Dnešní aktuální cena There Will Be Signs je 0 USD. Sledujte aktualizace cen SIGNS v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend SIGNS.

Více informací o SIGNS

Informace o ceně SIGNS

Co je to SIGNS

Oficiální webové stránky SIGNS

Tokenomika pro SIGNS

Předpověď cen SIGNS

There Will Be Signs Cena (SIGNS)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 SIGNS na USD

--
----
+0.30%1D
USD
Graf aktuální ceny There Will Be Signs (SIGNS)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:10:34 (UTC+8)

Informace o ceně There Will Be Signs (SIGNS) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.27%

+0.40%

-4.04%

-4.04%

Cena There Will Be Signs (SIGNS) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se SIGNS obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena SIGNS v historii je $ 0, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena SIGNS se za poslední hodinu změnila o +0.27%, za 24 hodin o +0.40% a za posledních 7 dní o -4.04%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu There Will Be Signs (SIGNS)

$ 46.17K
$ 46.17K$ 46.17K

--
----

$ 47.64K
$ 47.64K$ 47.64K

935.00M
935.00M 935.00M

964,919,935.283174
964,919,935.283174 964,919,935.283174

Aktuální tržní kapitalizace There Will Be Signs je $ 46.17K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu SIGNS je 935.00M, přičemž celková zásoba je 964919935.283174. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 47.64K.

Historie cen v USD pro There Will Be Signs (SIGNS)

Během dnešního dne byla změna ceny There Will Be Signs na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny There Will Be Signs na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny There Will Be Signs na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny There Will Be Signs na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+0.40%
30 dní$ 0-24.43%
60 dní$ 0-35.12%
90 dní$ 0--

Co je There Will Be Signs (SIGNS)

Signs is a Solana-based cryptocurrency project inspired by the viral phrase, “When I make it in crypto, I won’t say anything, but there will be signs.” The token serves as the foundation for a community-driven ecosystem focused on digital culture, wealth-building, and decentralized governance.

Initially launched in July 2024 and taken over by the community in October of the same year, Signs combines meme culture with utility, offering token-gated access to exclusive content, discussions, and opportunities in its private Discord community. The project has since expanded to include weekly wealth meditation content, a community treasury governed via DAO, and plans for an LST-NFT mint. The token incorporates a transparent liquidity schedule, with regular liquidity additions and time-locked token reserves. Governance functions and community initiatives are coordinated through a multisig-controlled DAO wallet.

Signs aims to build a long-term cultural and financial ecosystem around the concept of wealth signaling, discipline, and strategic patience, offering a layered experience for those aligned with its ethos.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj There Will Be Signs (SIGNS)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny There Will Be Signs (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít There Will Be Signs (SIGNS) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva There Will Be Signs (SIGNS) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro There Will Be Signs.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny There Will Be Signs!

SIGNS na místní měny

Tokenomika pro There Will Be Signs (SIGNS)

Pochopení tokenomiky There Will Be Signs (SIGNS) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu SIGNS hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně There Will Be Signs (SIGNS)

Jakou hodnotu má dnes There Will Be Signs (SIGNS)?
Aktuální cena SIGNS v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena SIGNS v USD?
Aktuální cena SIGNS v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace There Will Be Signs?
Tržní kapitalizace SIGNS je $ 46.17K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem SIGNS v oběhu?
Objem SIGNS v oběhu je 935.00M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) SIGNS?
SIGNS dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) SIGNS?
SIGNS dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování SIGNS?
Aktuální 24hodinový objem obchodování SIGNS je -- USD.
Dosáhne SIGNS letos vyšší ceny?
SIGNS může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenSIGNS, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:10:34 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se There Will Be Signs (SIGNS)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

