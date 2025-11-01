BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Theo Short Duration US Treasury Fund je 1.011 USD. Sledujte aktualizace cen THBILL v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend THBILL.

Více informací o THBILL

Informace o ceně THBILL

Co je to THBILL

Oficiální webové stránky THBILL

Tokenomika pro THBILL

Předpověď cen THBILL

Theo Short Duration US Treasury Fund Cena (THBILL)

Aktuální cena 1 THBILL na USD

$1.011
+0.10%1D
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran.
USD
Graf aktuální ceny Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:33:20 (UTC+8)

Informace o ceně Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 1.006
Nejnižší za 24 h
$ 1.019
Nejvyšší za 24 h

$ 1.006
$ 1.019
$ 1.11
$ 0.906552
+0.08%

+0.12%

+0.01%

+0.01%

Cena Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) v reálném čase je $1.011. Za posledních 24 hodin se THBILL obchodoval v rozmezí od minima $ 1.006 do maxima $ 1.019, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena THBILL v historii je $ 1.11, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.906552.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena THBILL se za poslední hodinu změnila o +0.08%, za 24 hodin o +0.12% a za posledních 7 dní o +0.01%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL)

$ 156.16M
--
$ 156.16M
154.49M
154,494,695.138874
Aktuální tržní kapitalizace Theo Short Duration US Treasury Fund je $ 156.16M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu THBILL je 154.49M, přičemž celková zásoba je 154494695.138874. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 156.16M.

Historie cen v USD pro Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL)

Během dnešního dne byla změna ceny Theo Short Duration US Treasury Fund na USD  $ +0.00122468.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Theo Short Duration US Treasury Fund na USD  $ +0.0057658341.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Theo Short Duration US Treasury Fund na USD  $ +0.0125917017.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Theo Short Duration US Treasury Fund na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.00122468+0.12%
30 dní$ +0.0057658341+0.57%
60 dní$ +0.0125917017+1.25%
90 dní$ 0--

Co je Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL)

Theo is an institutional-grade tokenization platform that connects onchain capital to global financial markets. The platform enables access to traditional financial products like Treasury bills through tokenized infrastructure that includes deep liquidity, cross-chain functionality, and full DeFi composability from launch. Theo's first product, thBILL, demonstrates this "beyond issuance" approach by launching with complete ecosystem support across multiple chains rather than hoping for adoption over time.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Theo Short Duration US Treasury Fund (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Theo Short Duration US Treasury Fund.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Theo Short Duration US Treasury Fund!

THBILL na místní měny

Tokenomika pro Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL)

Pochopení tokenomiky Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu THBILL hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL)

Jakou hodnotu má dnes Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL)?
Aktuální cena THBILL v USD je 1.011 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena THBILL v USD?
Aktuální cena THBILL v USD je $ 1.011. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Theo Short Duration US Treasury Fund?
Tržní kapitalizace THBILL je $ 156.16M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem THBILL v oběhu?
Objem THBILL v oběhu je 154.49M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) THBILL?
THBILL dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 1.11 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) THBILL?
THBILL dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.906552 USD.
Jaký je objem obchodování THBILL?
Aktuální 24hodinový objem obchodování THBILL je -- USD.
Dosáhne THBILL letos vyšší ceny?
THBILL může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenTHBILL, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

