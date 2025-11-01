BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena The Wizard of Buyback je 0 USD. Sledujte aktualizace cen WIZB v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend WIZB.Dnešní aktuální cena The Wizard of Buyback je 0 USD. Sledujte aktualizace cen WIZB v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend WIZB.

Více informací o WIZB

Informace o ceně WIZB

Co je to WIZB

Oficiální webové stránky WIZB

Tokenomika pro WIZB

Předpověď cen WIZB

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo The Wizard of Buyback

The Wizard of Buyback Cena (WIZB)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 WIZB na USD

--
----
-1.70%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny The Wizard of Buyback (WIZB)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 20:27:02 (UTC+8)

Informace o ceně The Wizard of Buyback (WIZB) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00113077
$ 0.00113077$ 0.00113077

$ 0
$ 0$ 0

-1.60%

-1.71%

-6.31%

-6.31%

Cena The Wizard of Buyback (WIZB) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se WIZB obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena WIZB v historii je $ 0.00113077, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena WIZB se za poslední hodinu změnila o -1.60%, za 24 hodin o -1.71% a za posledních 7 dní o -6.31%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu The Wizard of Buyback (WIZB)

$ 9.63K
$ 9.63K$ 9.63K

--
----

$ 9.63K
$ 9.63K$ 9.63K

999.35M
999.35M 999.35M

999,347,885.560472
999,347,885.560472 999,347,885.560472

Aktuální tržní kapitalizace The Wizard of Buyback je $ 9.63K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu WIZB je 999.35M, přičemž celková zásoba je 999347885.560472. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 9.63K.

Historie cen v USD pro The Wizard of Buyback (WIZB)

Během dnešního dne byla změna ceny The Wizard of Buyback na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny The Wizard of Buyback na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny The Wizard of Buyback na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny The Wizard of Buyback na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-1.71%
30 dní$ 0-45.01%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je The Wizard of Buyback (WIZB)

The first experimental stream token fully dedicated to buybacks.

Designed to throw gas to the fire...

No greedy devs, no rugs & no farming

Just good tokenomics and some magic.

90% Buyback 10% Fee

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj The Wizard of Buyback (WIZB)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny The Wizard of Buyback (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít The Wizard of Buyback (WIZB) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva The Wizard of Buyback (WIZB) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro The Wizard of Buyback.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny The Wizard of Buyback!

WIZB na místní měny

Tokenomika pro The Wizard of Buyback (WIZB)

Pochopení tokenomiky The Wizard of Buyback (WIZB) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu WIZB hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně The Wizard of Buyback (WIZB)

Jakou hodnotu má dnes The Wizard of Buyback (WIZB)?
Aktuální cena WIZB v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena WIZB v USD?
Aktuální cena WIZB v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace The Wizard of Buyback?
Tržní kapitalizace WIZB je $ 9.63K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem WIZB v oběhu?
Objem WIZB v oběhu je 999.35M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) WIZB?
WIZB dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00113077 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) WIZB?
WIZB dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování WIZB?
Aktuální 24hodinový objem obchodování WIZB je -- USD.
Dosáhne WIZB letos vyšší ceny?
WIZB může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenWIZB, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 20:27:02 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se The Wizard of Buyback (WIZB)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,055.46
$110,055.46$110,055.46

-0.15%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,878.35
$3,878.35$3,878.35

+0.45%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02482
$0.02482$0.02482

-22.87%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.43
$186.43$186.43

-0.91%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,878.35
$3,878.35$3,878.35

+0.45%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,055.46
$110,055.46$110,055.46

-0.15%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.43
$186.43$186.43

-0.91%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.4977
$2.4977$2.4977

-1.04%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.09510
$0.09510$0.09510

+90.20%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.01801
$0.01801$0.01801

-9.95%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.00408
$0.00408$0.00408

+240.00%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0060046
$0.0060046$0.0060046

+206.04%

Logo ORBIO

ORBIO

ORBIO

$0.0000830
$0.0000830$0.0000830

+66.00%

Logo MultiBank Group

MultiBank Group

MBG

$0.8130
$0.8130$0.8130

+57.95%

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000312
$0.000312$0.000312

+56.00%