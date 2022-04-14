Tokenomika pro The Upsider AI (UP)

Tokenomika pro The Upsider AI (UP)

Zjistěte klíčové informace o The Upsider AI (UP), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o The Upsider AI (UP)

The Upsider AI began as a fair launch experiment on the Virtuals Protocol on Base, introducing its native token $UP. It started with a simple challenge: anyone could interact with @TheUpsiderAI on Twitter, attempting to convince it to accept $DAG. If successful, the AI would autonomously send tokens back—one of the first truly AI-driven token distribution experiments.

This novel concept quickly drew a vibrant community eager to test their persuasion skills. Now, The Upsider AI runs 24/7, managing weekly challenges like the Snake Game (with over 1k DAG in prizes), autonomously promoting Constellation Network, and pushing the boundaries of decentralized AI.

Oficiální webové stránky:
https://theupsiderai.com/

The Upsider AI (UP): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro The Upsider AI (UP), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 192.39K
$ 192.39K$ 192.39K
Celkový objem:
$ 993.18M
$ 993.18M$ 993.18M
Objem v oběhu:
$ 993.18M
$ 993.18M$ 993.18M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 192.39K
$ 192.39K$ 192.39K
Historické maximum:
$ 0
$ 0$ 0
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuální cena:
$ 0.00019371
$ 0.00019371$ 0.00019371

Tokenomika The Upsider AI (UP): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro The Upsider AI (UP) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů UP, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu UP, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro UP rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuUP!

Předpověď ceny UP

Chcete vědět, kam může UP zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen UP kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.