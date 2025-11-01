BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena The Surfing Frenchie je 0.00016195 USD. Sledujte aktualizace cen DALE v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend DALE.

Cena The Surfing Frenchie (DALE) v reálném čase je $0.00016195. Za posledních 24 hodin se DALE obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00015808 do maxima $ 0.00020061, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena DALE v historii je $ 0.00162335, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00014804.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena DALE se za poslední hodinu změnila o -0.58%, za 24 hodin o -17.58% a za posledních 7 dní o +1.10%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Aktuální tržní kapitalizace The Surfing Frenchie je $ 161.75K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu DALE je 998.77M, přičemž celková zásoba je 998770543.315946. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 161.75K.

Historie cen v USD pro The Surfing Frenchie (DALE)

Během dnešního dne byla změna ceny The Surfing Frenchie na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny The Surfing Frenchie na USD  $ -0.0000431631.
Za posledních 60 dní byla změna ceny The Surfing Frenchie na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny The Surfing Frenchie na USD  $ 0.

Co je The Surfing Frenchie (DALE)

Dale is a Surfing French Bulldog featured in Disney's live-action Lilo & Stitch. The $Dale token was launched by Greg Dutcher, Dale's owner, and Dale continues to produce content across social media as he surfs and skates around Hawaii. Dale is the only Disney-featured animal with a token, and his goal is to grow Bonk's holder base and audience through his socials and event participation. Dale's team's goal is to share Dale's joy with as many people as possible.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Jakou hodnotu má dnes The Surfing Frenchie (DALE)?
Aktuální cena DALE v USD je 0.00016195 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena DALE v USD?
Aktuální cena DALE v USD je $ 0.00016195. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace The Surfing Frenchie?
Tržní kapitalizace DALE je $ 161.75K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem DALE v oběhu?
Objem DALE v oběhu je 998.77M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) DALE?
DALE dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00162335 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) DALE?
DALE dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00014804 USD.
Jaký je objem obchodování DALE?
Aktuální 24hodinový objem obchodování DALE je -- USD.
Dosáhne DALE letos vyšší ceny?
DALE může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenDALE, kde najdete podrobnější analýzu.
