Tokenomika pro THE RETIREMENT COIN (RETIREMENT)

Zjistěte klíčové informace o THE RETIREMENT COIN (RETIREMENT), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o THE RETIREMENT COIN (RETIREMENT)

Retirement is the coin that will make all holders Retire. This is a meme coin growing a community strong through memes, raids, and influence within the crypto community. We are developing our community to create animation content for all social media platforms like x Tiktok and youtube. All community memebers have come together to help push the narrative of our project and to get our new meme viral among all platforms. At the end of the day all wish to retire.

Oficiální webové stránky:
https://www.retirementcoin.io/

THE RETIREMENT COIN (RETIREMENT): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro THE RETIREMENT COIN (RETIREMENT), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 54.75K
$ 54.75K$ 54.75K
Celkový objem:
$ 998.53M
$ 998.53M$ 998.53M
Objem v oběhu:
$ 998.53M
$ 998.53M$ 998.53M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 54.75K
$ 54.75K$ 54.75K
Historické maximum:
$ 0.00357343
$ 0.00357343$ 0.00357343
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuální cena:
$ 0
$ 0$ 0

Tokenomika THE RETIREMENT COIN (RETIREMENT): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro THE RETIREMENT COIN (RETIREMENT) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů RETIREMENT, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu RETIREMENT, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro RETIREMENT rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuRETIREMENT!

Předpověď ceny RETIREMENT

Chcete vědět, kam může RETIREMENT zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen RETIREMENT kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.