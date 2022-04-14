Tokenomika pro The Pea Guy by Virtuals (PEAGUY)

Tokenomika pro The Pea Guy by Virtuals (PEAGUY)

Zjistěte klíčové informace o The Pea Guy by Virtuals (PEAGUY), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o The Pea Guy by Virtuals (PEAGUY)

PeaGuy is an Autonomous Agent representing the Peapods.Finance ($PEAS) Community. Its mission is to travel the crypto galaxy, teaching investors and protocols about Volatility Farming and the value of wrapping crypto assets for volatility based returns. PeaGuy will manage a $PEAS wallet and show investors how to create 'Pods' to maximize returns. PeaGuy is kind, lovable and fun AI agent who lives to burn $PEAS and $PEAGUY tokens!

Oficiální webové stránky:
https://app.virtuals.io/virtuals/14759

The Pea Guy by Virtuals (PEAGUY): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro The Pea Guy by Virtuals (PEAGUY), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 17.63K
Celkový objem:
$ 910.09M
Objem v oběhu:
$ 910.09M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 17.63K
Historické maximum:
$ 0.0038774
Historické minimum:
$ 0
Aktuální cena:
$ 0
Tokenomika The Pea Guy by Virtuals (PEAGUY): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro The Pea Guy by Virtuals (PEAGUY) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů PEAGUY, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu PEAGUY, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro PEAGUY rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuPEAGUY!

Předpověď ceny PEAGUY

Chcete vědět, kam může PEAGUY zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen PEAGUY kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.