Dnešní aktuální cena The Odor je 0.00018015 USD. Sledujte aktualizace cen ODOR v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend ODOR.

Logo The Odor

The Odor Cena (ODOR)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 ODOR na USD

$0.00018015
+1.30%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny The Odor (ODOR)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:10:03 (UTC+8)

Informace o ceně The Odor (ODOR) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00017259
Nejnižší za 24 h
$ 0.00018372
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00017259
$ 0.00018372
$ 0.00037921
$ 0.00007735
+0.32%

+1.32%

+2.57%

+2.57%

Cena The Odor (ODOR) v reálném čase je $0.00018015. Za posledních 24 hodin se ODOR obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00017259 do maxima $ 0.00018372, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena ODOR v historii je $ 0.00037921, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00007735.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena ODOR se za poslední hodinu změnila o +0.32%, za 24 hodin o +1.32% a za posledních 7 dní o +2.57%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu The Odor (ODOR)

$ 90.16K
--
$ 151.41K
500.45M
840,458,468.6993265
Aktuální tržní kapitalizace The Odor je $ 90.16K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu ODOR je 500.45M, přičemž celková zásoba je 840458468.6993265. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 151.41K.

Historie cen v USD pro The Odor (ODOR)

Během dnešního dne byla změna ceny The Odor na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny The Odor na USD  $ +0.0000187838.
Za posledních 60 dní byla změna ceny The Odor na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny The Odor na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+1.32%
30 dní$ +0.0000187838+10.43%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je The Odor (ODOR)

Crypto isn’t a market, it’s a busted sewage main. $ODOR crawled out of the pipe to tag every scam with a stink you can’t wash away. He doesn’t save the market. He haunts it, and the fouler it gets, the stronger he grows.

More than a meme, $ODOR is resistance in its rawest form. Every rug, every extraction, every foul trick leaves a trail, and $ODOR clings to it like splooge on a bath towel. The stench exposes what charts and promises try to hide.

Holders are the nose-blind cultists of decay, laughing while others gag. Scams fade. Liquidity dries. But the smell lingers. The cult grows. $ODOR remains.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj The Odor (ODOR)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny The Odor (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít The Odor (ODOR) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva The Odor (ODOR) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro The Odor.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny The Odor!

ODOR na místní měny

Tokenomika pro The Odor (ODOR)

Pochopení tokenomiky The Odor (ODOR) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu ODOR hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně The Odor (ODOR)

Jakou hodnotu má dnes The Odor (ODOR)?
Aktuální cena ODOR v USD je 0.00018015 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena ODOR v USD?
Aktuální cena ODOR v USD je $ 0.00018015. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace The Odor?
Tržní kapitalizace ODOR je $ 90.16K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem ODOR v oběhu?
Objem ODOR v oběhu je 500.45M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) ODOR?
ODOR dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00037921 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) ODOR?
ODOR dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00007735 USD.
Jaký je objem obchodování ODOR?
Aktuální 24hodinový objem obchodování ODOR je -- USD.
Dosáhne ODOR letos vyšší ceny?
ODOR může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenODOR, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:10:03 (UTC+8)

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

