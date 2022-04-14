Tokenomika pro The Notwork (NOTWORK)

Zjistěte klíčové informace o The Notwork (NOTWORK), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o The Notwork (NOTWORK)

The Notwork is a community building businesses together for the benefit of the $NOTWORK token. Up to 90% of the revenue generated will go back to the community via buy backs and burns. The aim is to create a community token that does the working for you. We do this by distributing all business revenue back to holders via a buyback and burn. With the revenue we build a Solana stakepool to create a sustainable and everlasting deflationary mechanic.

Oficiální webové stránky:
https://thenotwork.cc/
Bílá kniha:
https://thenotwork.cc/

The Notwork (NOTWORK): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro The Notwork (NOTWORK), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 48.06K
$ 48.06K
Celkový objem:
$ 9.60B
$ 9.60B
Objem v oběhu:
$ 9.60B
$ 9.60B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 48.06K
$ 48.06K
Historické maximum:
$ 0
$ 0
Historické minimum:
$ 0
$ 0
Aktuální cena:
$ 0
$ 0

Tokenomika The Notwork (NOTWORK): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro The Notwork (NOTWORK) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů NOTWORK, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu NOTWORK, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro NOTWORK rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuNOTWORK!

Předpověď ceny NOTWORK

Chcete vědět, kam může NOTWORK zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen NOTWORK kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

