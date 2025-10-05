Dnešní aktuální cena The Meerkat Meme je 0.00003435 USD. Sledujte aktualizace cen MEERKAT v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend MEERKAT.Dnešní aktuální cena The Meerkat Meme je 0.00003435 USD. Sledujte aktualizace cen MEERKAT v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend MEERKAT.

The Meerkat Meme Cena (MEERKAT)

Aktuální cena 1 MEERKAT na USD

-0.70%1D
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
Graf aktuální ceny The Meerkat Meme (MEERKAT)
Poslední aktualizace stránky: 2025-10-05 18:31:50 (UTC+8)

Informace o ceně The Meerkat Meme (MEERKAT) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00003375
Nejnižší za 24 h
$ 0.00003533
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00003375
$ 0.00003533
$ 0.00208666
$ 0.00002486
-2.12%

-1.48%

+19.56%

+19.56%

Cena The Meerkat Meme (MEERKAT) v reálném čase je $0.00003435. Za posledních 24 hodin se MEERKAT obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00003375 do maxima $ 0.00003533, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena MEERKAT v historii je $ 0.00208666, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00002486.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena MEERKAT se za poslední hodinu změnila o -2.12%, za 24 hodin o -1.48% a za posledních 7 dní o +19.56%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu The Meerkat Meme (MEERKAT)

$ 34.34K
--
$ 34.34K
999.48M
999,482,631.15692
Aktuální tržní kapitalizace The Meerkat Meme je $ 34.34K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu MEERKAT je 999.48M, přičemž celková zásoba je 999482631.15692. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 34.34K.

Historie cen v USD pro The Meerkat Meme (MEERKAT)

Během dnešního dne byla změna ceny The Meerkat Meme na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny The Meerkat Meme na USD  $ -0.0000035289.
Za posledních 60 dní byla změna ceny The Meerkat Meme na USD  $ -0.0000076807.
Za posledních 90 dní byla změna ceny The Meerkat Meme na USD  $ -0.00005326577639046888.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-1.48%
30 dní$ -0.0000035289-10.27%
60 dní$ -0.0000076807-22.36%
90 dní$ -0.00005326577639046888-60.79%

Co je The Meerkat Meme (MEERKAT)

The Meerkat Meme

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny The Meerkat Meme (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít The Meerkat Meme (MEERKAT) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva The Meerkat Meme (MEERKAT) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro The Meerkat Meme.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny The Meerkat Meme!

MEERKAT na místní měny

Tokenomika pro The Meerkat Meme (MEERKAT)

Pochopení tokenomiky The Meerkat Meme (MEERKAT) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu MEERKAT hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně The Meerkat Meme (MEERKAT)

Jakou hodnotu má dnes The Meerkat Meme (MEERKAT)?
Aktuální cena MEERKAT v USD je 0.00003435 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena MEERKAT v USD?
Aktuální cena MEERKAT v USD je $ 0.00003435. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace The Meerkat Meme?
Tržní kapitalizace MEERKAT je $ 34.34K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem MEERKAT v oběhu?
Objem MEERKAT v oběhu je 999.48M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) MEERKAT?
MEERKAT dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00208666 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) MEERKAT?
MEERKAT dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00002486 USD.
Jaký je objem obchodování MEERKAT?
Aktuální 24hodinový objem obchodování MEERKAT je -- USD.
Dosáhne MEERKAT letos vyšší ceny?
MEERKAT může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenMEERKAT, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se The Meerkat Meme (MEERKAT)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-04 13:39:16Data na blockchainu
Spotové ETF na Ethereum v USA zaznamenalo včera čistý příliv 233,5 milionu dolarů
10-04 11:26:38Novinky z odvětví
Emise USDC překračuje 75 miliard, tržní podíl dosahuje 24,9 %
10-03 10:20:00Novinky z odvětví
Celková tržní kapitalizace kryptoměn se vrací nad 4,2 bilionu dolarů, s 24hodinovým nárůstem o 2,3 %
10-03 05:17:00Novinky z odvětví
Bitcoin poprvé od poloviny srpna překonává hranici 120 000 dolarů
10-01 14:11:00Novinky z odvětví
Včera zaznamenaly americké spotové ETF na Ethereum čisté přítoky ve výši 127,5 milionu dolarů, zatímco spotové ETF na Bitcoin zaznamenaly čisté přítoky ve výši 430 milionů dolarů
09-30 18:14:00Novinky z odvětví
Současné sazby financování na hlavních CEX a DEX naznačují, že trh je neutrální s mírně medvědím náklonem

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.