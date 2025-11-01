BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena the mascot of crypto je 0.00000597 USD. Sledujte aktualizace cen CANDLE v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend CANDLE.

Více informací o CANDLE

Informace o ceně CANDLE

Co je to CANDLE

Oficiální webové stránky CANDLE

Tokenomika pro CANDLE

Předpověď cen CANDLE

Logo the mascot of crypto

the mascot of crypto Cena (CANDLE)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 CANDLE na USD

--
----
0.00%1D
mexc
USD
Graf aktuální ceny the mascot of crypto (CANDLE)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 20:26:18 (UTC+8)

Informace o ceně the mascot of crypto (CANDLE) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00004459
$ 0.00004459$ 0.00004459

$ 0.00000559
$ 0.00000559$ 0.00000559

--

--

+0.56%

+0.56%

Cena the mascot of crypto (CANDLE) v reálném čase je $0.00000597. Za posledních 24 hodin se CANDLE obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena CANDLE v historii je $ 0.00004459, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00000559.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena CANDLE se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -- a za posledních 7 dní o +0.56%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu the mascot of crypto (CANDLE)

$ 5.96K
$ 5.96K$ 5.96K

--
----

$ 5.96K
$ 5.96K$ 5.96K

998.71M
998.71M 998.71M

998,711,203.454255
998,711,203.454255 998,711,203.454255

Aktuální tržní kapitalizace the mascot of crypto je $ 5.96K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu CANDLE je 998.71M, přičemž celková zásoba je 998711203.454255. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 5.96K.

Historie cen v USD pro the mascot of crypto (CANDLE)

Během dnešního dne byla změna ceny the mascot of crypto na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny the mascot of crypto na USD  $ -0.0000013526.
Za posledních 60 dní byla změna ceny the mascot of crypto na USD  $ -0.0000021900.
Za posledních 90 dní byla změna ceny the mascot of crypto na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0--
30 dní$ -0.0000013526-22.65%
60 dní$ -0.0000021900-36.68%
90 dní$ 0--

Co je the mascot of crypto (CANDLE)

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj the mascot of crypto (CANDLE)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny the mascot of crypto (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít the mascot of crypto (CANDLE) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva the mascot of crypto (CANDLE) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro the mascot of crypto.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny the mascot of crypto!

CANDLE na místní měny

Tokenomika pro the mascot of crypto (CANDLE)

Pochopení tokenomiky the mascot of crypto (CANDLE) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu CANDLE hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně the mascot of crypto (CANDLE)

Jakou hodnotu má dnes the mascot of crypto (CANDLE)?
Aktuální cena CANDLE v USD je 0.00000597 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena CANDLE v USD?
Aktuální cena CANDLE v USD je $ 0.00000597. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace the mascot of crypto?
Tržní kapitalizace CANDLE je $ 5.96K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem CANDLE v oběhu?
Objem CANDLE v oběhu je 998.71M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) CANDLE?
CANDLE dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00004459 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) CANDLE?
CANDLE dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00000559 USD.
Jaký je objem obchodování CANDLE?
Aktuální 24hodinový objem obchodování CANDLE je -- USD.
Dosáhne CANDLE letos vyšší ceny?
CANDLE může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenCANDLE, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 20:26:18 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se the mascot of crypto (CANDLE)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

