Tokenomika pro The Last Play (RETIRE)

Zjistěte klíčové informace o The Last Play (RETIRE), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o The Last Play (RETIRE)

The Last Play is Crypto’s 401k.

RETIRE is more than a coin; it’s The Last Play. We are a community dedicated to breaking free from the grind and building true generational wealth. With RETIRE, our mission is simple yet profound: to provide a pathway to retire yourself and secure financial freedom for your bloodline. While others chase hype and trends, we’re focused on creating a legacy that lasts beyond the typical cycle. RETIRE is about making the one move that matters, with a vision for long-term value, freedom, and impact. This isn’t just a meme —it’s a purpose-driven commitment to building a legacy.

https://x.com/i/communities/1852918705610534962

The Last Play (RETIRE): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro The Last Play (RETIRE), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 4.74M
$ 4.74M
Celkový objem:
$ 999.83M
$ 999.83M
Objem v oběhu:
$ 999.83M
$ 999.83M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 4.74M
$ 4.74M
Historické maximum:
$ 0.01624073
$ 0.01624073
Historické minimum:
$ 0
$ 0
Aktuální cena:
$ 0.00471483
$ 0.00471483

Tokenomika The Last Play (RETIRE): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro The Last Play (RETIRE) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů RETIRE, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu RETIRE, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro RETIRE rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuRETIRE!

Předpověď ceny RETIRE

Chcete vědět, kam může RETIRE zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen RETIRE kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.