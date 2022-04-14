Tokenomika pro The Innovation Game (TIG)

Zjistěte klíčové informace o The Innovation Game (TIG), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o The Innovation Game (TIG)

The Innovation Game (TIG) is the network for algorithmic breakthroughs. It redefines the frontier of computational research by transforming proof-of-work into a global engine for open, autonomous innovation.

TIG creates an open, collaborative ecosystem for algorithmic research by leveraging a decentralized network of highly skilled contributors. This approach seeks to overcome limitations of centralized research models and accelerate progress in complex scientific and technological domains.

Oficiální webové stránky:
https://www.tig.foundation/
Bílá kniha:
https://www.tig.foundation/whitepaper

The Innovation Game (TIG): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro The Innovation Game (TIG), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 37.32M
Celkový objem:
$ 45.57M
Objem v oběhu:
$ 23.71M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 71.73M
Historické maximum:
$ 4.3
Historické minimum:
$ 0.116623
Aktuální cena:
$ 1.53
Tokenomika The Innovation Game (TIG): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro The Innovation Game (TIG) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů TIG, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu TIG, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro TIG rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuTIG!

Předpověď ceny TIG

Chcete vědět, kam může TIG zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen TIG kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.