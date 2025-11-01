BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena The Green Era je 0.00000718 USD. Sledujte aktualizace cen GREEN v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend GREEN.

Více informací o GREEN

Informace o ceně GREEN

Co je to GREEN

Oficiální webové stránky GREEN

Tokenomika pro GREEN

Předpověď cen GREEN

Logo The Green Era

The Green Era Cena (GREEN)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 GREEN na USD

0.00%1D
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
Graf aktuální ceny The Green Era (GREEN)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 20:26:05 (UTC+8)

Informace o ceně The Green Era (GREEN) (USD)

24hodinová změna ceny:
Nejnižší za 24 h
Nejvyšší za 24 h

-0.14%

-0.14%

Cena The Green Era (GREEN) v reálném čase je $0.00000718. Za posledních 24 hodin se GREEN obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena GREEN v historii je $ 0.00005745, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.0000066.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena GREEN se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -- a za posledních 7 dní o -0.14%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu The Green Era (GREEN)

Aktuální tržní kapitalizace The Green Era je $ 7.17K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu GREEN je 998.40M, přičemž celková zásoba je 998401008.664929. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 7.17K.

Historie cen v USD pro The Green Era (GREEN)

Během dnešního dne byla změna ceny The Green Era na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny The Green Era na USD  $ -0.0000012646.
Za posledních 60 dní byla změna ceny The Green Era na USD  $ -0.0000014807.
Za posledních 90 dní byla změna ceny The Green Era na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0--
30 dní$ -0.0000012646-17.61%
60 dní$ -0.0000014807-20.62%
90 dní$ 0--

Co je The Green Era (GREEN)

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj The Green Era (GREEN)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny The Green Era (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít The Green Era (GREEN) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva The Green Era (GREEN) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro The Green Era.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny The Green Era!

GREEN na místní měny

Tokenomika pro The Green Era (GREEN)

Pochopení tokenomiky The Green Era (GREEN) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu GREEN hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně The Green Era (GREEN)

Jakou hodnotu má dnes The Green Era (GREEN)?
Aktuální cena GREEN v USD je 0.00000718 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena GREEN v USD?
Aktuální cena GREEN v USD je $ 0.00000718. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace The Green Era?
Tržní kapitalizace GREEN je $ 7.17K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem GREEN v oběhu?
Objem GREEN v oběhu je 998.40M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) GREEN?
GREEN dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00005745 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) GREEN?
GREEN dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.0000066 USD.
Jaký je objem obchodování GREEN?
Aktuální 24hodinový objem obchodování GREEN je -- USD.
Dosáhne GREEN letos vyšší ceny?
GREEN může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenGREEN, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 20:26:05 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se The Green Era (GREEN)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

