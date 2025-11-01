BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena the great extraction je 0.00001043 USD. Sledujte aktualizace cen TGE v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend TGE.

Více informací o TGE

Informace o ceně TGE

Co je to TGE

Oficiální webové stránky TGE

Tokenomika pro TGE

Předpověď cen TGE

the great extraction Cena (TGE)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 TGE na USD

--
----
0.00%1D
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny the great extraction (TGE)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 20:25:58 (UTC+8)

Informace o ceně the great extraction (TGE) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00047701
$ 0.00047701$ 0.00047701

$ 0.00000842
$ 0.00000842$ 0.00000842

--

--

-4.69%

-4.69%

Cena the great extraction (TGE) v reálném čase je $0.00001043. Za posledních 24 hodin se TGE obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena TGE v historii je $ 0.00047701, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00000842.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena TGE se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -- a za posledních 7 dní o -4.69%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu the great extraction (TGE)

$ 10.43K
$ 10.43K$ 10.43K

--
----

$ 10.43K
$ 10.43K$ 10.43K

999.38M
999.38M 999.38M

999,383,902.140937
999,383,902.140937 999,383,902.140937

Aktuální tržní kapitalizace the great extraction je $ 10.43K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu TGE je 999.38M, přičemž celková zásoba je 999383902.140937. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 10.43K.

Historie cen v USD pro the great extraction (TGE)

Během dnešního dne byla změna ceny the great extraction na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny the great extraction na USD  $ -0.0000003786.
Za posledních 60 dní byla změna ceny the great extraction na USD  $ -0.0000014409.
Za posledních 90 dní byla změna ceny the great extraction na USD  $ -0.00001512402668710421.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0--
30 dní$ -0.0000003786-3.63%
60 dní$ -0.0000014409-13.81%
90 dní$ -0.00001512402668710421-59.18%

Co je the great extraction (TGE)

THE GREAT EXTRACTION IS UPON US https://x.com/i/communities/1942410711625523398

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj the great extraction (TGE)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny the great extraction (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít the great extraction (TGE) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva the great extraction (TGE) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro the great extraction.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny the great extraction!

TGE na místní měny

Tokenomika pro the great extraction (TGE)

Pochopení tokenomiky the great extraction (TGE) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu TGE hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně the great extraction (TGE)

Jakou hodnotu má dnes the great extraction (TGE)?
Aktuální cena TGE v USD je 0.00001043 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena TGE v USD?
Aktuální cena TGE v USD je $ 0.00001043. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace the great extraction?
Tržní kapitalizace TGE je $ 10.43K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem TGE v oběhu?
Objem TGE v oběhu je 999.38M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) TGE?
TGE dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00047701 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) TGE?
TGE dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00000842 USD.
Jaký je objem obchodování TGE?
Aktuální 24hodinový objem obchodování TGE je -- USD.
Dosáhne TGE letos vyšší ceny?
TGE může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenTGE, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 20:25:58 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se the great extraction (TGE)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

