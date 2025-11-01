BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena the face of sarcasm je 0.00004767 USD. Sledujte aktualizace cen KAPPA v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend KAPPA.

Více informací o KAPPA

Informace o ceně KAPPA

Co je to KAPPA

Oficiální webové stránky KAPPA

Tokenomika pro KAPPA

Předpověď cen KAPPA

Logo the face of sarcasm

the face of sarcasm Cena (KAPPA)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 KAPPA na USD

--
----
-16.00%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny the face of sarcasm (KAPPA)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:09:42 (UTC+8)

Informace o ceně the face of sarcasm (KAPPA) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00004737
$ 0.00004737$ 0.00004737
Nejnižší za 24 h
$ 0.0000577
$ 0.0000577$ 0.0000577
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00004737
$ 0.00004737$ 0.00004737

$ 0.0000577
$ 0.0000577$ 0.0000577

$ 0.0059343
$ 0.0059343$ 0.0059343

$ 0.00004737
$ 0.00004737$ 0.00004737

+0.41%

-16.03%

-26.51%

-26.51%

Cena the face of sarcasm (KAPPA) v reálném čase je $0.00004767. Za posledních 24 hodin se KAPPA obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00004737 do maxima $ 0.0000577, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena KAPPA v historii je $ 0.0059343, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00004737.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena KAPPA se za poslední hodinu změnila o +0.41%, za 24 hodin o -16.03% a za posledních 7 dní o -26.51%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu the face of sarcasm (KAPPA)

$ 31.88K
$ 31.88K$ 31.88K

--
----

$ 31.88K
$ 31.88K$ 31.88K

668.81M
668.81M 668.81M

668,811,165.829521
668,811,165.829521 668,811,165.829521

Aktuální tržní kapitalizace the face of sarcasm je $ 31.88K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu KAPPA je 668.81M, přičemž celková zásoba je 668811165.829521. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 31.88K.

Historie cen v USD pro the face of sarcasm (KAPPA)

Během dnešního dne byla změna ceny the face of sarcasm na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny the face of sarcasm na USD  $ -0.0000313117.
Za posledních 60 dní byla změna ceny the face of sarcasm na USD  $ -0.0000275571.
Za posledních 90 dní byla změna ceny the face of sarcasm na USD  $ -0.00014102661597010942.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-16.03%
30 dní$ -0.0000313117-65.68%
60 dní$ -0.0000275571-57.80%
90 dní$ -0.00014102661597010942-74.73%

Co je the face of sarcasm (KAPPA)

The face of sarcasm ($KAPPA) is the ultimate memecoin homage to the iconic “Kappa” emote—the undisputed face of internet irony and Twitch trolling. Born on Solana by the $MANEKI team (who previously lit up the Solana meme scene), $KAPPA is cheeky, irreverent, and unapologetically playful But this isn’t just a price play—it’s a movement. $KAPPA aims to fuel meme culture by tipping creators, rewarding sardonic wit, and uniting a community as sharp as its smirk. It’s raw, unfiltered fun with an edge—where trolling is greeted with tokens, and sarcasm gets its currency. Whether you’re a Twitch OG dropping Kappa in chat or a crypto newcomer looking for something with real personality, “the face of sarcasm” $KAPPA is the satirical anthem of blockchain meme life.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj the face of sarcasm (KAPPA)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny the face of sarcasm (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít the face of sarcasm (KAPPA) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva the face of sarcasm (KAPPA) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro the face of sarcasm.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny the face of sarcasm!

KAPPA na místní měny

Tokenomika pro the face of sarcasm (KAPPA)

Pochopení tokenomiky the face of sarcasm (KAPPA) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu KAPPA hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně the face of sarcasm (KAPPA)

Jakou hodnotu má dnes the face of sarcasm (KAPPA)?
Aktuální cena KAPPA v USD je 0.00004767 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena KAPPA v USD?
Aktuální cena KAPPA v USD je $ 0.00004767. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace the face of sarcasm?
Tržní kapitalizace KAPPA je $ 31.88K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem KAPPA v oběhu?
Objem KAPPA v oběhu je 668.81M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) KAPPA?
KAPPA dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.0059343 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) KAPPA?
KAPPA dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00004737 USD.
Jaký je objem obchodování KAPPA?
Aktuální 24hodinový objem obchodování KAPPA je -- USD.
Dosáhne KAPPA letos vyšší ceny?
KAPPA může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenKAPPA, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:09:42 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se the face of sarcasm (KAPPA)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

