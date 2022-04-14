Tokenomika pro The dev is an Ape (APEDEV)

Zjistěte klíčové informace o The dev is an Ape (APEDEV), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Welcome to $Apedev , the only meme coin where our dev is quite literally an ape. No, really—we handed the keys to our resident primate and told him to go bananas on Solana. Don’t expect fancy tech lingo or a roadmap; our roadmap is whatever banana peel our dev slips on next.

Apedev isn’t just a project; it’s an adventure. We’re here to remind the world that crypto should be fun, unpredictable, and maybe a bit wild. With our ape dev at the helm, expect swinging volatility, meme magic, and all the vibes that make Web3 what it is. We’re 100% community-driven (partially because the dev can’t type more than three words at a time).

Join us, grab some bananas, and let’s see where this jungle leads!

Oficiální webové stránky:
https://apedev.tech/

The dev is an Ape (APEDEV): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro The dev is an Ape (APEDEV), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 16.45K
$ 16.45K$ 16.45K
Celkový objem:
$ 999.69M
$ 999.69M$ 999.69M
Objem v oběhu:
$ 999.69M
$ 999.69M$ 999.69M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 16.45K
$ 16.45K$ 16.45K
Historické maximum:
$ 0.00101993
$ 0.00101993$ 0.00101993
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuální cena:
$ 0
$ 0$ 0

Tokenomika The dev is an Ape (APEDEV): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro The dev is an Ape (APEDEV) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů APEDEV, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu APEDEV, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro APEDEV rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuAPEDEV!

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.