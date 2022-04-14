Tokenomika pro The Corgi of PolkaBridge (CORGIB)

Zjistěte klíčové informace o The Corgi of PolkaBridge (CORGIB), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o The Corgi of PolkaBridge (CORGIB)

CORGIB is not just a Meme coin, but also an NFT Marketplace where users can create NFT memes and trade on the Marketplace.

CORGIB is a community product of PolkaBridge, aims to give fairlaunch and to bring value to PBR investors.

Oficiální webové stránky:
https://corgib.polkabridge.org/

The Corgi of PolkaBridge (CORGIB): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro The Corgi of PolkaBridge (CORGIB), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 31.51K
$ 31.51K
Celkový objem:
$ 54.00T
$ 54.00T
Objem v oběhu:
$ 30.66T
$ 30.66T
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 55.50K
$ 55.50K
Historické maximum:
$ 0
$ 0
Historické minimum:
$ 0
$ 0
Aktuální cena:
$ 0
$ 0

Tokenomika The Corgi of PolkaBridge (CORGIB): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro The Corgi of PolkaBridge (CORGIB) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů CORGIB, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu CORGIB, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro CORGIB rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuCORGIB!

Předpověď ceny CORGIB

Chcete vědět, kam může CORGIB zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen CORGIB kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

