Co je The Corgi of PolkaBridge (CORGIB)

CORGIB is not just a Meme coin, but also an NFT Marketplace where users can create NFT memes and trade on the Marketplace. CORGIB is a community product of PolkaBridge, aims to give fairlaunch and to bring value to PBR investors.

Zdroj The Corgi of PolkaBridge (CORGIB) Oficiální webová stránka