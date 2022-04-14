Tokenomika pro The Breadverse (BREAD)
Informace o The Breadverse (BREAD)
$BREAD is a meme coin on the Solana blockchain, born from a viral TikTok video that captured global attention through humor and relatability. The project leverages organic community growth and social media virality, with engagement from major brands and influencers, despite no formal partnerships. Beyond building a decentralized, culture-driven ecosystem, we are developing a brand around the meme to sell products via TikTok Shop. A portion of the revenue will be funneled back into the project through an earn-and-burn mechanism that rewards holders and supports the community. $BREAD stands as a digital symbol of collective internet creativity, with real-world extensions.
The Breadverse (BREAD): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro The Breadverse (BREAD), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika The Breadverse (BREAD): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro The Breadverse (BREAD) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů BREAD, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu BREAD, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro BREAD rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuBREAD!
Předpověď ceny BREAD
Chcete vědět, kam může BREAD zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen BREAD kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Proč byste měli zvolit MEXC?
MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.