The book of SOL Cena (SCRIPT)
--
+0.16%
-3.38%
-3.38%
Cena The book of SOL (SCRIPT) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se SCRIPT obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena SCRIPT v historii je $ 0, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.
Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena SCRIPT se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o +0.16% a za posledních 7 dní o -3.38%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.
Aktuální tržní kapitalizace The book of SOL je $ 68.30K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu SCRIPT je 699.94M, přičemž celková zásoba je 699941629.92969. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 68.30K.
Během dnešního dne byla změna ceny The book of SOL na USD $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny The book of SOL na USD $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny The book of SOL na USD $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny The book of SOL na USD $ 0.
|Období
|Změnit (USD)
|Změnit (%)
|Dnes
|$ 0
|+0.16%
|30 dní
|$ 0
|-43.60%
|60 dní
|$ 0
|-73.32%
|90 dní
|$ 0
|--
$SCRIPT is a narrative-driven meme coin built on the Solana blockchain, blending crypto culture, storytelling, and community into a singular digital movement. Branded as The Book of Sol, SCRIPT isn’t just a token — it’s a cult-like ecosystem that chronicles the rise of the greatest meme coins on Solana through lore, characters, and on-chain rituals.
Designed to reward belief, creativity, and participation, SCRIPT features:
30% of the total supply burned on launch to signal long-term commitment
20% of the supply locked for 6 months to build trust and deter short-term speculation
A 69-piece NFT collection of Disciples, granting holders Early Contract Access (ECA) and rewards from the liquidity pool
Rich crypto lore built around "Solly," the prophet, and his disciples (e.g., Popcat, WIF, GigaChad, Alchemist AI)
No presale, no dev wallet allocations — fully decentralized and community-driven
SCRIPT aims to serve as both a cultural archive and a launchpad for community-backed meme coin projects on Solana.
|Čas (UTC+8)
|Typ
|Informace
|11-01 15:13:00
|Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
|11-01 13:14:00
|Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
|10-31 18:37:21
|Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
|10-31 15:48:21
|Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
|10-31 05:09:00
|Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
|10-31 01:38:24
|Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
