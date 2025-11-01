BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena The book of SOL je 0 USD. Sledujte aktualizace cen SCRIPT v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend SCRIPT.

Více informací o SCRIPT

Informace o ceně SCRIPT

Co je to SCRIPT

Oficiální webové stránky SCRIPT

Tokenomika pro SCRIPT

Předpověď cen SCRIPT

Logo The book of SOL

The book of SOL Cena (SCRIPT)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 SCRIPT na USD

--
----
+0.10%1D
mexc
USD
Graf aktuální ceny The book of SOL (SCRIPT)
Informace o ceně The book of SOL (SCRIPT) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

+0.16%

-3.38%

-3.38%

Cena The book of SOL (SCRIPT) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se SCRIPT obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena SCRIPT v historii je $ 0, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena SCRIPT se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o +0.16% a za posledních 7 dní o -3.38%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu The book of SOL (SCRIPT)

$ 68.30K
$ 68.30K$ 68.30K

--
----

$ 68.30K
$ 68.30K$ 68.30K

699.94M
699.94M 699.94M

699,941,629.92969
699,941,629.92969 699,941,629.92969

Aktuální tržní kapitalizace The book of SOL je $ 68.30K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu SCRIPT je 699.94M, přičemž celková zásoba je 699941629.92969. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 68.30K.

Historie cen v USD pro The book of SOL (SCRIPT)

Během dnešního dne byla změna ceny The book of SOL na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny The book of SOL na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny The book of SOL na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny The book of SOL na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+0.16%
30 dní$ 0-43.60%
60 dní$ 0-73.32%
90 dní$ 0--

Co je The book of SOL (SCRIPT)

$SCRIPT is a narrative-driven meme coin built on the Solana blockchain, blending crypto culture, storytelling, and community into a singular digital movement. Branded as The Book of Sol, SCRIPT isn’t just a token — it’s a cult-like ecosystem that chronicles the rise of the greatest meme coins on Solana through lore, characters, and on-chain rituals.

Designed to reward belief, creativity, and participation, SCRIPT features:

30% of the total supply burned on launch to signal long-term commitment

20% of the supply locked for 6 months to build trust and deter short-term speculation

A 69-piece NFT collection of Disciples, granting holders Early Contract Access (ECA) and rewards from the liquidity pool

Rich crypto lore built around "Solly," the prophet, and his disciples (e.g., Popcat, WIF, GigaChad, Alchemist AI)

No presale, no dev wallet allocations — fully decentralized and community-driven

SCRIPT aims to serve as both a cultural archive and a launchpad for community-backed meme coin projects on Solana.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě.

Zdroj The book of SOL (SCRIPT)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny The book of SOL (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít The book of SOL (SCRIPT) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva The book of SOL (SCRIPT) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro The book of SOL.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny The book of SOL!

SCRIPT na místní měny

Tokenomika pro The book of SOL (SCRIPT)

Pochopení tokenomiky The book of SOL (SCRIPT) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu SCRIPT hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně The book of SOL (SCRIPT)

Jakou hodnotu má dnes The book of SOL (SCRIPT)?
Aktuální cena SCRIPT v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena SCRIPT v USD?
Aktuální cena SCRIPT v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace The book of SOL?
Tržní kapitalizace SCRIPT je $ 68.30K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem SCRIPT v oběhu?
Objem SCRIPT v oběhu je 699.94M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) SCRIPT?
SCRIPT dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) SCRIPT?
SCRIPT dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování SCRIPT?
Aktuální 24hodinový objem obchodování SCRIPT je -- USD.
Dosáhne SCRIPT letos vyšší ceny?
SCRIPT může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenSCRIPT, kde najdete podrobnější analýzu.
