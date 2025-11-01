BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena The Bonk Prophecy je 0.00002037 USD. Sledujte aktualizace cen PROPHECY v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend PROPHECY.

Více informací o PROPHECY

Informace o ceně PROPHECY

Co je to PROPHECY

Oficiální webové stránky PROPHECY

Tokenomika pro PROPHECY

Předpověď cen PROPHECY

Logo The Bonk Prophecy

The Bonk Prophecy Cena (PROPHECY)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 PROPHECY na USD

--
----
-2.50%1D
USD
Graf aktuální ceny The Bonk Prophecy (PROPHECY)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 20:25:43 (UTC+8)

Informace o ceně The Bonk Prophecy (PROPHECY) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00002023
$ 0.00002023$ 0.00002023
Nejnižší za 24 h
$ 0.00002092
$ 0.00002092$ 0.00002092
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00002023
$ 0.00002023$ 0.00002023

$ 0.00002092
$ 0.00002092$ 0.00002092

$ 0.00156111
$ 0.00156111$ 0.00156111

$ 0.00002023
$ 0.00002023$ 0.00002023

-0.22%

-2.52%

-6.93%

-6.93%

Cena The Bonk Prophecy (PROPHECY) v reálném čase je $0.00002037. Za posledních 24 hodin se PROPHECY obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00002023 do maxima $ 0.00002092, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena PROPHECY v historii je $ 0.00156111, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00002023.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena PROPHECY se za poslední hodinu změnila o -0.22%, za 24 hodin o -2.52% a za posledních 7 dní o -6.93%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu The Bonk Prophecy (PROPHECY)

$ 19.44K
$ 19.44K$ 19.44K

--
----

$ 19.44K
$ 19.44K$ 19.44K

954.21M
954.21M 954.21M

954,207,095.368061
954,207,095.368061 954,207,095.368061

Aktuální tržní kapitalizace The Bonk Prophecy je $ 19.44K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu PROPHECY je 954.21M, přičemž celková zásoba je 954207095.368061. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 19.44K.

Historie cen v USD pro The Bonk Prophecy (PROPHECY)

Během dnešního dne byla změna ceny The Bonk Prophecy na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny The Bonk Prophecy na USD  $ -0.0000062626.
Za posledních 60 dní byla změna ceny The Bonk Prophecy na USD  $ -0.0000092519.
Za posledních 90 dní byla změna ceny The Bonk Prophecy na USD  $ -0.00005285112921574715.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-2.52%
30 dní$ -0.0000062626-30.74%
60 dní$ -0.0000092519-45.41%
90 dní$ -0.00005285112921574715-72.18%

Co je The Bonk Prophecy (PROPHECY)

Zdroj The Bonk Prophecy (PROPHECY)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny The Bonk Prophecy (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít The Bonk Prophecy (PROPHECY) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva The Bonk Prophecy (PROPHECY) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro The Bonk Prophecy.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny The Bonk Prophecy!

PROPHECY na místní měny

Tokenomika pro The Bonk Prophecy (PROPHECY)

Pochopení tokenomiky The Bonk Prophecy (PROPHECY) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu PROPHECY hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně The Bonk Prophecy (PROPHECY)

Jakou hodnotu má dnes The Bonk Prophecy (PROPHECY)?
Aktuální cena PROPHECY v USD je 0.00002037 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena PROPHECY v USD?
Aktuální cena PROPHECY v USD je $ 0.00002037. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace The Bonk Prophecy?
Tržní kapitalizace PROPHECY je $ 19.44K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem PROPHECY v oběhu?
Objem PROPHECY v oběhu je 954.21M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) PROPHECY?
PROPHECY dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00156111 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) PROPHECY?
PROPHECY dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00002023 USD.
Jaký je objem obchodování PROPHECY?
Aktuální 24hodinový objem obchodování PROPHECY je -- USD.
Dosáhne PROPHECY letos vyšší ceny?
PROPHECY může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenPROPHECY, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 20:25:43 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se The Bonk Prophecy (PROPHECY)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

