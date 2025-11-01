BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena The Bitcoin Mascot je 0.00367646 USD. Sledujte aktualizace cen BITTY v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend BITTY.

Více informací o BITTY

Informace o ceně BITTY

Co je to BITTY

Oficiální webové stránky BITTY

Tokenomika pro BITTY

Předpověď cen BITTY

Logo The Bitcoin Mascot

The Bitcoin Mascot Cena (BITTY)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 BITTY na USD

$0.00367646
+13.20%1D
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny The Bitcoin Mascot (BITTY)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:33:12 (UTC+8)

Informace o ceně The Bitcoin Mascot (BITTY) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00303882
Nejnižší za 24 h
$ 0.00376332
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00303882
$ 0.00376332
$ 0.0200771
$ 0
-2.10%

+13.28%

-7.07%

-7.07%

Cena The Bitcoin Mascot (BITTY) v reálném čase je $0.00367646. Za posledních 24 hodin se BITTY obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00303882 do maxima $ 0.00376332, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena BITTY v historii je $ 0.0200771, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena BITTY se za poslední hodinu změnila o -2.10%, za 24 hodin o +13.28% a za posledních 7 dní o -7.07%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu The Bitcoin Mascot (BITTY)

$ 3.67M
--
$ 3.67M
999.35M
999,346,025.307107
Aktuální tržní kapitalizace The Bitcoin Mascot je $ 3.67M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu BITTY je 999.35M, přičemž celková zásoba je 999346025.307107. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 3.67M.

Historie cen v USD pro The Bitcoin Mascot (BITTY)

Během dnešního dne byla změna ceny The Bitcoin Mascot na USD  $ +0.00043107.
Za posledních 30 dní byla změna ceny The Bitcoin Mascot na USD  $ -0.0013038598.
Za posledních 60 dní byla změna ceny The Bitcoin Mascot na USD  $ -0.0027454935.
Za posledních 90 dní byla změna ceny The Bitcoin Mascot na USD  $ +0.00355379680189071027.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.00043107+13.28%
30 dní$ -0.0013038598-35.46%
60 dní$ -0.0027454935-74.67%
90 dní$ +0.00355379680189071027+2,897.20%

Co je The Bitcoin Mascot (BITTY)

Bitty is the forgotten Bitcoin mascot living on the official website since 2015 https://bitcoin.org/en/bitcoin-for-businesses (scroll down to see him pop out!) The BITTY token is not affiliated with Bitcoin.org but pays tribute to the iconic mascot. Its goal is to foster community engagement, education, and playful interaction around Bitcoin culture. By combining the symbolic character with a digital token, Bitty bridges the gap between serious blockchain technology and lighthearted community creativity.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj The Bitcoin Mascot (BITTY)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny The Bitcoin Mascot (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít The Bitcoin Mascot (BITTY) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva The Bitcoin Mascot (BITTY) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro The Bitcoin Mascot.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny The Bitcoin Mascot!

BITTY na místní měny

Tokenomika pro The Bitcoin Mascot (BITTY)

Pochopení tokenomiky The Bitcoin Mascot (BITTY) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu BITTY hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně The Bitcoin Mascot (BITTY)

Jakou hodnotu má dnes The Bitcoin Mascot (BITTY)?
Aktuální cena BITTY v USD je 0.00367646 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena BITTY v USD?
Aktuální cena BITTY v USD je $ 0.00367646. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace The Bitcoin Mascot?
Tržní kapitalizace BITTY je $ 3.67M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem BITTY v oběhu?
Objem BITTY v oběhu je 999.35M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) BITTY?
BITTY dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.0200771 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) BITTY?
BITTY dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování BITTY?
Aktuální 24hodinový objem obchodování BITTY je -- USD.
Dosáhne BITTY letos vyšší ceny?
BITTY může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenBITTY, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:33:12 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se The Bitcoin Mascot (BITTY)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

