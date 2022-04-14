Tokenomika pro The Balkan Dwarf ($KEKEC)

Tokenomika pro The Balkan Dwarf ($KEKEC)

Zjistěte klíčové informace o The Balkan Dwarf ($KEKEC), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o The Balkan Dwarf ($KEKEC)

The Balkan Dwarf is a memecoin launched on Ethereum. The cryptocurrency was created as a tribute to KEKEC - The Balcan Dwarf with tribute to the famous Flute Tune on Youtube. Ain't no flute tune like balkan flute tune!

The meme follows a poor Balkwan dwarf who was as shy as they come and not quite the darling of the town. In dedication a token on the Ethereum blockchain is born and a mission to create a strong and united community in the dwarfs dedication.

Oficiální webové stránky:
https://www.kekec.wtf/

The Balkan Dwarf ($KEKEC): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro The Balkan Dwarf ($KEKEC), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 8.49M
$ 8.49M$ 8.49M
Celkový objem:
$ 39.06B
$ 39.06B$ 39.06B
Objem v oběhu:
$ 39.06B
$ 39.06B$ 39.06B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 8.49M
$ 8.49M$ 8.49M
Historické maximum:
$ 0.00123842
$ 0.00123842$ 0.00123842
Historické minimum:
$ 0.00003707
$ 0.00003707$ 0.00003707
Aktuální cena:
$ 0.0002175
$ 0.0002175$ 0.0002175

Tokenomika The Balkan Dwarf ($KEKEC): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro The Balkan Dwarf ($KEKEC) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů $KEKEC, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu $KEKEC, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro $KEKEC rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenu$KEKEC!

Předpověď ceny $KEKEC

Chcete vědět, kam může $KEKEC zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen $KEKEC kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
mc_how_why_title
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.