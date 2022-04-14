Tokenomika pro The Baby Cheetah (ZOLA)
Informace o The Baby Cheetah (ZOLA)
Meet the cutest baby cheetah on SOLANA. Introducing $ZOLA, a groundbreaking meme token inspired by the newest star of the Cincinnati Zoo - a cheetah cub born on International Cheetah Day 2024! Just like our namesake, $ZOLA is set to sprint past the competition in the crypto landscape. BORN TO RUN
Born at the Cincinnati Zoo's Mast Farm, our token carries the Swahili meaning of its name: "tranquil" - but don't be fooled. ZOLA will melt faces with its everlasting meme.
The Baby Cheetah (ZOLA): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro The Baby Cheetah (ZOLA), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika The Baby Cheetah (ZOLA): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro The Baby Cheetah (ZOLA) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů ZOLA, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu ZOLA, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro ZOLA rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuZOLA!
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.