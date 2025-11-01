BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena The Amazing Digital Circus je 0.0000246 USD. Sledujte aktualizace cen TADC v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend TADC.

Více informací o TADC

Informace o ceně TADC

Co je to TADC

Tokenomika pro TADC

Předpověď cen TADC

Logo The Amazing Digital Circus

The Amazing Digital Circus Cena (TADC)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 TADC na USD

--
----
-13.00%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny The Amazing Digital Circus (TADC)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:09:28 (UTC+8)

Informace o ceně The Amazing Digital Circus (TADC) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.0000246
$ 0.0000246$ 0.0000246
Nejnižší za 24 h
$ 0.00002902
$ 0.00002902$ 0.00002902
Nejvyšší za 24 h

$ 0.0000246
$ 0.0000246$ 0.0000246

$ 0.00002902
$ 0.00002902$ 0.00002902

$ 0.00084215
$ 0.00084215$ 0.00084215

$ 0.0000246
$ 0.0000246$ 0.0000246

-0.77%

-13.54%

-25.92%

-25.92%

Cena The Amazing Digital Circus (TADC) v reálném čase je $0.0000246. Za posledních 24 hodin se TADC obchodoval v rozmezí od minima $ 0.0000246 do maxima $ 0.00002902, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena TADC v historii je $ 0.00084215, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.0000246.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena TADC se za poslední hodinu změnila o -0.77%, za 24 hodin o -13.54% a za posledních 7 dní o -25.92%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu The Amazing Digital Circus (TADC)

$ 24.60K
$ 24.60K$ 24.60K

--
----

$ 24.60K
$ 24.60K$ 24.60K

999.95M
999.95M 999.95M

999,953,421.489523
999,953,421.489523 999,953,421.489523

Aktuální tržní kapitalizace The Amazing Digital Circus je $ 24.60K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu TADC je 999.95M, přičemž celková zásoba je 999953421.489523. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 24.60K.

Historie cen v USD pro The Amazing Digital Circus (TADC)

Během dnešního dne byla změna ceny The Amazing Digital Circus na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny The Amazing Digital Circus na USD  $ -0.0000230180.
Za posledních 60 dní byla změna ceny The Amazing Digital Circus na USD  $ -0.0000234051.
Za posledních 90 dní byla změna ceny The Amazing Digital Circus na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-13.54%
30 dní$ -0.0000230180-93.56%
60 dní$ -0.0000234051-95.14%
90 dní$ 0--

Co je The Amazing Digital Circus (TADC)

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny The Amazing Digital Circus (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít The Amazing Digital Circus (TADC) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva The Amazing Digital Circus (TADC) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro The Amazing Digital Circus.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny The Amazing Digital Circus!

TADC na místní měny

Tokenomika pro The Amazing Digital Circus (TADC)

Pochopení tokenomiky The Amazing Digital Circus (TADC) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu TADC hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně The Amazing Digital Circus (TADC)

Jakou hodnotu má dnes The Amazing Digital Circus (TADC)?
Aktuální cena TADC v USD je 0.0000246 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena TADC v USD?
Aktuální cena TADC v USD je $ 0.0000246. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace The Amazing Digital Circus?
Tržní kapitalizace TADC je $ 24.60K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem TADC v oběhu?
Objem TADC v oběhu je 999.95M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) TADC?
TADC dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00084215 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) TADC?
TADC dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.0000246 USD.
Jaký je objem obchodování TADC?
Aktuální 24hodinový objem obchodování TADC je -- USD.
Dosáhne TADC letos vyšší ceny?
TADC může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenTADC, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:09:28 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se The Amazing Digital Circus (TADC)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

