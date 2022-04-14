Tokenomika pro Thats Crazy (CRAZY)

Zjistěte klíčové informace o Thats Crazy (CRAZY), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Thats Crazy (CRAZY)

Alright, fam, get ready to vibe with the craziest meme token on Solana—"That’s Crazy"! Inspired by that iconic “wide-eyed cat” meme and the classic “Crazy” moment, this isn’t just a token; it’s a whole mood.

We’re bringing together internet culture, humor, and crypto innovation into one wild ride. Whether you’re here for the memes, the community, or just wanna be part of something totally out there, "That’s Crazy" is your new home.

Oficiální webové stránky:
https://thatscrazy.xyz/

Thats Crazy (CRAZY): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Thats Crazy (CRAZY), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 8.40K
Celkový objem:
$ 999.99M
Objem v oběhu:
$ 999.99M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 8.40K
Historické maximum:
$ 0.00045882
Historické minimum:
$ 0.00000514
Aktuální cena:
$ 0
Tokenomika Thats Crazy (CRAZY): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Thats Crazy (CRAZY) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů CRAZY, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu CRAZY, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro CRAZY rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuCRAZY!

Předpověď ceny CRAZY

Chcete vědět, kam může CRAZY zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen CRAZY kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.