Dnešní aktuální cena Thank You So Much je 0 USD. Sledujte aktualizace cen TYSM v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend TYSM.Dnešní aktuální cena Thank You So Much je 0 USD. Sledujte aktualizace cen TYSM v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend TYSM.

Aktuální cena 1 TYSM na USD

--
----
+1.40%1D
mexc
USD
Graf aktuální ceny Thank You So Much (TYSM)
Informace o ceně Thank You So Much (TYSM) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.08%

+1.44%

+13.03%

+13.03%

Cena Thank You So Much (TYSM) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se TYSM obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena TYSM v historii je $ 0, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena TYSM se za poslední hodinu změnila o +0.08%, za 24 hodin o +1.44% a za posledních 7 dní o +13.03%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Thank You So Much (TYSM)

$ 60.61K
$ 60.61K$ 60.61K

--
----

$ 72.95K
$ 72.95K$ 72.95K

83.09B
83.09B 83.09B

100,000,000,000.0
100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace Thank You So Much je $ 60.61K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu TYSM je 83.09B, přičemž celková zásoba je 100000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 72.95K.

Historie cen v USD pro Thank You So Much (TYSM)

Během dnešního dne byla změna ceny Thank You So Much na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Thank You So Much na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Thank You So Much na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Thank You So Much na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+1.44%
30 dní$ 0+34.38%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je Thank You So Much (TYSM)

TYSM (Thank You So Much) is a social utility token built on the Base blockchain that enables permanent gratitude through social tipping functionality. The token integrates with Farcaster social media platform via the Noice mini app, allowing users to tip content creators and community members. TYSM utilizes Superfluid streaming technology to distribute 20% of the total token supply to stakers over a 365-day period, creating continuous passive income for holders who participate in staking. The project aims to build "The Gratitude Economy" where expressions of thanks become permanent value stored on-chain.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Thank You So Much (TYSM)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Thank You So Much (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Thank You So Much (TYSM) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Thank You So Much (TYSM) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Thank You So Much.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Thank You So Much!

TYSM na místní měny

Tokenomika pro Thank You So Much (TYSM)

Pochopení tokenomiky Thank You So Much (TYSM) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu TYSM hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Thank You So Much (TYSM)

Jakou hodnotu má dnes Thank You So Much (TYSM)?
Aktuální cena TYSM v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena TYSM v USD?
Aktuální cena TYSM v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Thank You So Much?
Tržní kapitalizace TYSM je $ 60.61K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem TYSM v oběhu?
Objem TYSM v oběhu je 83.09B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) TYSM?
TYSM dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) TYSM?
TYSM dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování TYSM?
Aktuální 24hodinový objem obchodování TYSM je -- USD.
Dosáhne TYSM letos vyšší ceny?
TYSM může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenTYSM, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se Thank You So Much (TYSM)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

