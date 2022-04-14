Tokenomika pro Thales AI (THALES)

Zjistěte klíčové informace o Thales AI (THALES), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Thales AI (THALES)

Thales is an AI-powered agent fine-tuned to access and analyze various data sources. Leveraging these insights, Thales generates data-driven content for social media platforms, functioning like a human Key Opinion Leader (KOL). Furthermore, Thales is one of the first AI agents capable of autonomously transacting on-chain, navigating DeFi ecosystems, and executing strategic operations. Built on open-source and decentralized technology, Thales embodies the principles of transparency and innovation.

Oficiální webové stránky:
https://thalesai.net/home

Thales AI (THALES): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Thales AI (THALES), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 44.53K
$ 44.53K
$ 44.53K$ 44.53K
Celkový objem:
$ 999.72M
$ 999.72M$ 999.72M
Objem v oběhu:
$ 999.72M
$ 999.72M$ 999.72M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 44.53K
$ 44.53K
$ 44.53K$ 44.53K
Historické maximum:
$ 0.03144888
$ 0.03144888$ 0.03144888
Historické minimum:
$ 0
$ 0
$ 0$ 0
Aktuální cena:
$ 0
$ 0
$ 0$ 0

Tokenomika Thales AI (THALES): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Thales AI (THALES) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů THALES, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu THALES, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro THALES rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuTHALES!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.