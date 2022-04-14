Tokenomika pro TgMetrics (TGMETRICS)

Tokenomika pro TgMetrics (TGMETRICS)

Zjistěte klíčové informace o TgMetrics (TGMETRICS), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o TgMetrics (TGMETRICS)

TgMetrics is a social analytics platform focused on providing AI-powered insights for crypto communities. Through its Telegram bot, it tracks key performance indicators such as heatmaps, leaderboards, raidboards, user activity, and more. The platform helps communities understand their audience while enabling investors to identify issues like fake engagement and inorganic growth. Expanding beyond Telegram, TgMetrics also integrate X analytics to provide a more comprehensive view of community engagement across multiple social platforms. With its advanced AI-driven metrics, TgMetrics aims to become the leading community ranking system, aggregating data for transparency and informed decision-making.

Oficiální webové stránky:
https://tgmetrics.ai

TgMetrics (TGMETRICS): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro TgMetrics (TGMETRICS), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 570.66K
Celkový objem:
$ 999.31M
Objem v oběhu:
$ 879.31M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 648.54K
Historické maximum:
$ 0.00205552
Historické minimum:
$ 0
Aktuální cena:
$ 0.00064933
Tokenomika TgMetrics (TGMETRICS): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro TgMetrics (TGMETRICS) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů TGMETRICS, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu TGMETRICS, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro TGMETRICS rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuTGMETRICS!

Předpověď ceny TGMETRICS

Chcete vědět, kam může TGMETRICS zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen TGMETRICS kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.