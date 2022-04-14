Tokenomika pro Terminalius Maximus (BARON)

Tokenomika pro Terminalius Maximus (BARON)

Zjistěte klíčové informace o Terminalius Maximus (BARON), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Terminalius Maximus (BARON)

The $BARON project is a community-driven token aiming to establish a dynamic ecosystem with innovative applications. While currently focused on building a strong foundation and growing its community, the project is actively developing a mini-game that will integrate with the $BARON token, creating an engaging use case and driving user interaction.

The goal is to evolve $BARON into a token with real engagement and utility, with future plans to expand its applications as the ecosystem grows.

Oficiální webové stránky:
https://baronterminal.com/

Terminalius Maximus (BARON): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Terminalius Maximus (BARON), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 24.13K
$ 24.13K
Celkový objem:
$ 998.17M
$ 998.17M
Objem v oběhu:
$ 998.17M
$ 998.17M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 24.13K
$ 24.13K
Historické maximum:
$ 0.01134729
$ 0.01134729
Historické minimum:
$ 0
$ 0
Aktuální cena:
$ 0
$ 0

Tokenomika Terminalius Maximus (BARON): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Terminalius Maximus (BARON) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů BARON, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu BARON, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro BARON rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuBARON!

Předpověď ceny BARON

Chcete vědět, kam může BARON zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen BARON kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.