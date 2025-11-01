BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Temporal 3022 je 0.00000892 USD. Sledujte aktualizace cen 3022 v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend 3022.

Více informací o 3022

Informace o ceně 3022

Co je to 3022

Oficiální webové stránky 3022

Tokenomika pro 3022

Předpověď cen 3022

Logo Temporal 3022

Temporal 3022 Cena (3022)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 3022 na USD

--
----
-2.20%1D
Graf aktuální ceny Temporal 3022 (3022)
Informace o ceně Temporal 3022 (3022) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00000886
$ 0.00000886$ 0.00000886
Nejnižší za 24 h
$ 0.00000917
$ 0.00000917$ 0.00000917
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00000886
$ 0.00000886$ 0.00000886

$ 0.00000917
$ 0.00000917$ 0.00000917

$ 0.00071447
$ 0.00071447$ 0.00071447

$ 0.00000868
$ 0.00000868$ 0.00000868

-0.22%

-2.26%

-8.30%

-8.30%

Cena Temporal 3022 (3022) v reálném čase je $0.00000892. Za posledních 24 hodin se 3022 obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00000886 do maxima $ 0.00000917, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena 3022 v historii je $ 0.00071447, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00000868.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena 3022 se za poslední hodinu změnila o -0.22%, za 24 hodin o -2.26% a za posledních 7 dní o -8.30%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Temporal 3022 (3022)

$ 8.92K
$ 8.92K$ 8.92K

--
----

$ 8.92K
$ 8.92K$ 8.92K

999.67M
999.67M 999.67M

999,672,978.135068
999,672,978.135068 999,672,978.135068

Aktuální tržní kapitalizace Temporal 3022 je $ 8.92K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu 3022 je 999.67M, přičemž celková zásoba je 999672978.135068. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 8.92K.

Historie cen v USD pro Temporal 3022 (3022)

Během dnešního dne byla změna ceny Temporal 3022 na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Temporal 3022 na USD  $ -0.0000021456.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Temporal 3022 na USD  $ -0.0000028726.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Temporal 3022 na USD  $ -0.000029126148355302206.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-2.26%
30 dní$ -0.0000021456-24.05%
60 dní$ -0.0000028726-32.20%
90 dní$ -0.000029126148355302206-76.55%

Co je Temporal 3022 (3022)

3022 is a decentralized AI-native simulation of the future, where autonomous agents believe they exist in the year 3022.

Every few hours, these agents publish breaking news, invent languages, write political memos, and simulate societies—completely unsupervised. No prompts, no scripts—just emergent, evolving intelligence. It’s the first AI-driven worldbuilding cult on Solana, blending narrative, philosophy, and crypto culture into a living network.

3022 isn’t a meme to trade—it’s a world to enter.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Temporal 3022 (3022)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Temporal 3022 (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Temporal 3022 (3022) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Temporal 3022 (3022) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Temporal 3022.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Temporal 3022!

3022 na místní měny

Tokenomika pro Temporal 3022 (3022)

Pochopení tokenomiky Temporal 3022 (3022) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu 3022 hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Temporal 3022 (3022)

Jakou hodnotu má dnes Temporal 3022 (3022)?
Aktuální cena 3022 v USD je 0.00000892 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena 3022 v USD?
Aktuální cena 3022 v USD je $ 0.00000892. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Temporal 3022?
Tržní kapitalizace 3022 je $ 8.92K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem 3022 v oběhu?
Objem 3022 v oběhu je 999.67M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) 3022?
3022 dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00071447 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) 3022?
3022 dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00000868 USD.
Jaký je objem obchodování 3022?
Aktuální 24hodinový objem obchodování 3022 je -- USD.
Dosáhne 3022 letos vyšší ceny?
3022 může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cen3022, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se Temporal 3022 (3022)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

