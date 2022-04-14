Tokenomika pro TeleSwap (TSWAP)
Informace o TeleSwap (TSWAP)
TeleSwap is a Telegram mini app Cross-Chain Swap Exchange built on The Open Network. The exchange is backed up by TON blockchain and Ston.fi. What makes it outstanding is that exchange doesn't ask for wallet connect or previous sign up. Our main goal is to create a space without borders and show the crypto space what a true decentralisation means. Aswell we are partnering with all project with huge potential and offering them a help by providing our bridging service and crafting unique API and widgets.
TeleSwap (TSWAP): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro TeleSwap (TSWAP), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika TeleSwap (TSWAP): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro TeleSwap (TSWAP) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů TSWAP, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu TSWAP, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro TSWAP rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuTSWAP!
Předpověď ceny TSWAP
Chcete vědět, kam může TSWAP zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen TSWAP kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Proč byste měli zvolit MEXC?
MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.