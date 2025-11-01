BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Teddy the Tile Doge je 0 USD. Sledujte aktualizace cen TEDDY v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend TEDDY.Dnešní aktuální cena Teddy the Tile Doge je 0 USD. Sledujte aktualizace cen TEDDY v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend TEDDY.

Teddy the Tile Doge Cena (TEDDY)

Aktuální cena 1 TEDDY na USD

-2.00%1D
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací.
Graf aktuální ceny Teddy the Tile Doge (TEDDY)
Informace o ceně Teddy the Tile Doge (TEDDY) (USD)

24hodinová změna ceny:
Nejnižší za 24 h
Nejvyšší za 24 h

Cena Teddy the Tile Doge (TEDDY) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se TEDDY obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena TEDDY v historii je $ 0, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena TEDDY se za poslední hodinu změnila o +0.06%, za 24 hodin o -2.06% a za posledních 7 dní o -7.06%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Teddy the Tile Doge (TEDDY)

Aktuální tržní kapitalizace Teddy the Tile Doge je $ 24.74K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu TEDDY je 929.60T, přičemž celková zásoba je 929598213267094.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 24.74K.

Historie cen v USD pro Teddy the Tile Doge (TEDDY)

Během dnešního dne byla změna ceny Teddy the Tile Doge na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Teddy the Tile Doge na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Teddy the Tile Doge na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Teddy the Tile Doge na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-2.06%
30 dní$ 0-72.45%
60 dní$ 0-34.14%
90 dní$ 0--

Co je Teddy the Tile Doge (TEDDY)

Teddy - The Tile Doge, is a coin with a Doge on it! Dogecoin dev sold his Teddy, just like he sold his Dogecoin.... History repeats! Developer and team sold, left group inactive, community insisted to let them participate and now, we take over! Community claimed ownership for this token on Jul 24, 2025. We are listed on CoinMarketCap, CoinMun, CoinGem, and currently have over 400 members in our Telegram CTO platform. Token Holders are over 700+ at this time of writing. The reality is, Teddy is a really strong and powerful narrative! Teddy is a dog owned by a female influencer that does home improvements and made a tweet introducing the Teddy as the Tile Dog. Doge dev reacted to her post and she is followed by Doge dev and freaking Elon Musk. The original devs sent Doge developer, Billy, 3% supply which happens to him a lot but he never interacts with the projects, but in this case he did! He sold the same way he sold Doge back in the day. We want to continue pushing this token with support and in unity with the community as this potential can be as promising or more than the catalyst of Shiba Inu, Dogecoin, Pepe, Neiro, or Manyu.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny Teddy the Tile Doge (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Teddy the Tile Doge (TEDDY) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Teddy the Tile Doge (TEDDY) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Teddy the Tile Doge.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Teddy the Tile Doge!

TEDDY na místní měny

Tokenomika pro Teddy the Tile Doge (TEDDY)

Pochopení tokenomiky Teddy the Tile Doge (TEDDY) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu TEDDY hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Teddy the Tile Doge (TEDDY)

Jakou hodnotu má dnes Teddy the Tile Doge (TEDDY)?
Aktuální cena TEDDY v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena TEDDY v USD?
Aktuální cena TEDDY v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Teddy the Tile Doge?
Tržní kapitalizace TEDDY je $ 24.74K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem TEDDY v oběhu?
Objem TEDDY v oběhu je 929.60T USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) TEDDY?
TEDDY dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) TEDDY?
TEDDY dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování TEDDY?
Aktuální 24hodinový objem obchodování TEDDY je -- USD.
Dosáhne TEDDY letos vyšší ceny?
TEDDY může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenTEDDY, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se Teddy the Tile Doge (TEDDY)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

