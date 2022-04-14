Tokenomika pro TCAP (TCAP)
Informace o TCAP (TCAP)
What is TCAP?
For cryptocurrency traders, funds, DeFi users, and insitutions, TCAP is an ERC-20 compatible smart contract that tokenizes real-time Total Market Capitalization from all cryptocurrencies and tokens listed on the most reputable crypto data providers in the world.
Combining blockchain technology with the process of data aggregation, raw market capitalization data can be brought to market via crosscollateralized, asset nominal tokenization. Asset nominal tokenization starts with the process of taking a data metric, such as Total Market Capitalization. This metric is then set to a divisor of 10,000,000,000. The new, nominal asset token value now trades in lockstep with the underlying data metric it tracks.
Collateralizing the new smart contract against multiple assets like ETH or DAI provides the security that this new tokenized asset is backed by a set of rules and collateral enforced by an Ethereum smart contract, thereby tokenizing total market capitalization.
For example, if the total crypto market cap resides at 3.5 trillion dollars. We then add a divisor to that number, just like the S&P 500 or any major financial index would. The price calculation for TCAP is as follows:
cc = $3,500,000,000,000
dd = 10,000,000,000
rr = \frac{c}{d} d c = $350.00
Where cc is the total cryptocurrency market cap, dd is the divisor and rr is the TCAP token price.
TCAPs are then minted upon being collateralized by an underlying asset, such as ETH or DAI. What the user receives in return is a newly minted asset nominalized token that moves in real time to the penny of the underlying total market cap metric our TCAP Smart Contract is tracking. Each TCAP is algorithmically collateralized by a corresponding amount of ETH/ or DAI needed to appropriately back each token by >200%, thus creating price exposure to the entire cryptocurrency sector with the single push of a button.
How to Use TCAP?
What makes TCAP unique?
While referenced and quoted every day by millions of people within the investment community as one of the key metrics measuring the expansions and declines transpiring in the space, Total Cryptocurrency Market Capitalization has no means or ability to be minted in real-time form, until now.
TCAP (TCAP): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro TCAP (TCAP), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika TCAP (TCAP): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro TCAP (TCAP) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů TCAP, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu TCAP, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro TCAP rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuTCAP!
Předpověď ceny TCAP
Chcete vědět, kam může TCAP zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen TCAP kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.