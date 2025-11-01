BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena TAXY NETWORK je 0.00001636 USD. Sledujte aktualizace cen TAXY v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend TAXY.Dnešní aktuální cena TAXY NETWORK je 0.00001636 USD. Sledujte aktualizace cen TAXY v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend TAXY.

Více informací o TAXY

Informace o ceně TAXY

Co je to TAXY

Oficiální webové stránky TAXY

Tokenomika pro TAXY

Předpověď cen TAXY

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo TAXY NETWORK

TAXY NETWORK Cena (TAXY)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 TAXY na USD

--
----
0.00%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny TAXY NETWORK (TAXY)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 20:25:01 (UTC+8)

Informace o ceně TAXY NETWORK (TAXY) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00002173
$ 0.00002173$ 0.00002173

$ 0.00001396
$ 0.00001396$ 0.00001396

--

--

-8.57%

-8.57%

Cena TAXY NETWORK (TAXY) v reálném čase je $0.00001636. Za posledních 24 hodin se TAXY obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena TAXY v historii je $ 0.00002173, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00001396.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena TAXY se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -- a za posledních 7 dní o -8.57%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu TAXY NETWORK (TAXY)

$ 16.36K
$ 16.36K$ 16.36K

--
----

$ 16.36K
$ 16.36K$ 16.36K

999.79M
999.79M 999.79M

999,790,236.7610782
999,790,236.7610782 999,790,236.7610782

Aktuální tržní kapitalizace TAXY NETWORK je $ 16.36K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu TAXY je 999.79M, přičemž celková zásoba je 999790236.7610782. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 16.36K.

Historie cen v USD pro TAXY NETWORK (TAXY)

Během dnešního dne byla změna ceny TAXY NETWORK na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny TAXY NETWORK na USD  $ -0.0000014027.
Za posledních 60 dní byla změna ceny TAXY NETWORK na USD  $ -0.0000004169.
Za posledních 90 dní byla změna ceny TAXY NETWORK na USD  $ +0.000002126224434348661.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0--
30 dní$ -0.0000014027-8.57%
60 dní$ -0.0000004169-2.54%
90 dní$ +0.000002126224434348661+14.94%

Co je TAXY NETWORK (TAXY)

TAXY is a real-world, Web3-powered ride platform that transforms how passengers tip drivers. By scanning a QR code inside the taxi, riders can tip using $TAXY tokens and receive tokens back in return — creating both a reward system and a user-friendly crypto onboarding experience. TAXY promotes zero-commission rides, fair driver rewards, and organic adoption of blockchain through daily transportation.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj TAXY NETWORK (TAXY)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny TAXY NETWORK (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít TAXY NETWORK (TAXY) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva TAXY NETWORK (TAXY) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro TAXY NETWORK.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny TAXY NETWORK!

TAXY na místní měny

Tokenomika pro TAXY NETWORK (TAXY)

Pochopení tokenomiky TAXY NETWORK (TAXY) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu TAXY hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně TAXY NETWORK (TAXY)

Jakou hodnotu má dnes TAXY NETWORK (TAXY)?
Aktuální cena TAXY v USD je 0.00001636 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena TAXY v USD?
Aktuální cena TAXY v USD je $ 0.00001636. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace TAXY NETWORK?
Tržní kapitalizace TAXY je $ 16.36K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem TAXY v oběhu?
Objem TAXY v oběhu je 999.79M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) TAXY?
TAXY dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00002173 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) TAXY?
TAXY dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00001396 USD.
Jaký je objem obchodování TAXY?
Aktuální 24hodinový objem obchodování TAXY je -- USD.
Dosáhne TAXY letos vyšší ceny?
TAXY může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenTAXY, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 20:25:01 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se TAXY NETWORK (TAXY)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,031.49
$110,031.49$110,031.49

-0.17%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,878.00
$3,878.00$3,878.00

+0.44%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02511
$0.02511$0.02511

-21.97%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.39
$186.39$186.39

-0.94%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,878.00
$3,878.00$3,878.00

+0.44%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,031.49
$110,031.49$110,031.49

-0.17%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.39
$186.39$186.39

-0.94%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.4983
$2.4983$2.4983

-1.01%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.09448
$0.09448$0.09448

+88.96%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.01704
$0.01704$0.01704

-14.80%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.00751
$0.00751$0.00751

+525.83%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0066440
$0.0066440$0.0066440

+238.63%

Logo ORBIO

ORBIO

ORBIO

$0.0000826
$0.0000826$0.0000826

+65.20%

Logo MultiBank Group

MultiBank Group

MBG

$0.8198
$0.8198$0.8198

+59.27%

Logo Horizen

Horizen

ZEN

$19.786
$19.786$19.786

+53.80%