Tokenomika pro TaxSolutions AI (TSAI)

Zjistěte klíčové informace o TaxSolutions AI (TSAI), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o TaxSolutions AI (TSAI)

TaxSolutions.AI is an AI-powered platform designed to simplify DeFi tax reporting. It automates tax calculations by analyzing multi-chain assets and transactions, providing users with instant, accurate tax reports. The platform supports seamless wallet integration, real-time insights, and advanced features like AI-driven tax minimization for premium users. Users can access additional features by upgrading to premium tiers through $TSAI tokens, enabling enhanced reporting, priority support, and exclusive benefits. The project aims to make DeFi tax compliance effortless and accessible for individuals and accountants alike.

Oficiální webové stránky:
https://taxsolutionsai.com/

TaxSolutions AI (TSAI): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro TaxSolutions AI (TSAI), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 17.88K
$ 17.88K$ 17.88K
Celkový objem:
$ 999.63M
$ 999.63M$ 999.63M
Objem v oběhu:
$ 999.40M
$ 999.40M$ 999.40M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 17.88K
$ 17.88K$ 17.88K
Historické maximum:
$ 0.517058
$ 0.517058$ 0.517058
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuální cena:
$ 0
$ 0$ 0

Tokenomika TaxSolutions AI (TSAI): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro TaxSolutions AI (TSAI) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů TSAI, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu TSAI, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro TSAI rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuTSAI!

Předpověď ceny TSAI

Chcete vědět, kam může TSAI zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen TSAI kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.