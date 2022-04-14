Tokenomika pro Tard (TARD)

Tokenomika pro Tard (TARD)

Zjistěte klíčové informace o Tard (TARD), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Tard (TARD)

I'm just a Tard aiming for for the moon.

meet Tard

Meet $TARD, the ultimate symbol of the degen lifestyle embraced by memecoin traders. Inspired by the indestructible water bear, our character is a chubby, carefree tardigrade who trades coins and lives the high life. Born on the Solana Blockchain, $TARD is not just any token; it’s a tribute to the highs, lows, and sheer absurdity of the memecoin world. Whether he's diving into risky trades or basking in the glow of his latest gains, $TARD is here to remind us all that in the world of crypto, sometimes you win, sometimes you lose, but we are just Tards in the end. Join the $TARD community and embrace the tard in you.

Oficiální webové stránky:
https://tardonsol.com/

Tard (TARD): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Tard (TARD), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Celkový objem:
$ 1000.00M
$ 1000.00M$ 1000.00M
Objem v oběhu:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 5.62K
$ 5.62K$ 5.62K
Historické maximum:
$ 0.00112944
$ 0.00112944$ 0.00112944
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuální cena:
$ 0.00000562
$ 0.00000562$ 0.00000562

Tokenomika Tard (TARD): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Tard (TARD) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů TARD, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu TARD, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro TARD rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuTARD!

Předpověď ceny TARD

Chcete vědět, kam může TARD zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen TARD kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
mc_how_why_title
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.