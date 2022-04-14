Tokenomika pro Tard (TARD)
Informace o Tard (TARD)
I'm just a Tard aiming for for the moon.
meet Tard
Meet $TARD, the ultimate symbol of the degen lifestyle embraced by memecoin traders. Inspired by the indestructible water bear, our character is a chubby, carefree tardigrade who trades coins and lives the high life. Born on the Solana Blockchain, $TARD is not just any token; it’s a tribute to the highs, lows, and sheer absurdity of the memecoin world. Whether he's diving into risky trades or basking in the glow of his latest gains, $TARD is here to remind us all that in the world of crypto, sometimes you win, sometimes you lose, but we are just Tards in the end. Join the $TARD community and embrace the tard in you.
Tard (TARD): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Tard (TARD), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Tard (TARD): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Tard (TARD) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů TARD, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu TARD, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.