Tokenomika pro Taraswap (TSWAP)
Informace o Taraswap (TSWAP)
Taraswap is first yield-centric DEX and BRIDGE on Taraxa. Swap 2000+ cryptocurrencies directly into Taraxa and explore Mainnet. Uni V3 fork. Trade on-chain and cross-chain directly from taraswap.app. Provide liquidity and participate in farming pools for rewards. Launch your project on taraswap.app and expose yourself to Taraxa Community. Enjoy holders benefits such as revenue share model and token staking.
Taraswap (TSWAP): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Taraswap (TSWAP), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Taraswap (TSWAP): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Taraswap (TSWAP) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů TSWAP, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu TSWAP, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro TSWAP rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuTSWAP!
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.