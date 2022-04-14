Tokenomika pro Tapify (TAP (BITCOIN))

Zjistěte klíčové informace o Tapify (TAP (BITCOIN)), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Tapify (TAP (BITCOIN))

Tapify is an innovative Layer 1 protocol built directly on the Bitcoin network, designed to extend Bitcoin’s utility beyond traditional transactions. By introducing features like Promises (smart contract-like functionality), multisend capabilities, decentralized finance (DeFi/OrdFi), and native token swaps without the need for bridges, Tapify empowers developers to build advanced applications directly on Bitcoin. Tapify leverages Bitcoin’s security and scalability, making it a reliable and efficient platform for tokenization, decentralized governance, and more. As a key player in the evolution of Bitcoin's ecosystem, Tapify aims to revolutionize the way blockchain applications are developed, bringing flexibility, programmability, and innovation to Bitcoin's core infrastructure.

Oficiální webové stránky:
https://tapify.net
Bílá kniha:
https://github.com/TracSystems/tapify-specs/

Tapify (TAP (BITCOIN)): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Tapify (TAP (BITCOIN)), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
Celkový objem:
Objem v oběhu:
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Historické maximum:
Historické minimum:
Aktuální cena:
Tokenomika Tapify (TAP (BITCOIN)): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Tapify (TAP (BITCOIN)) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů TAP (BITCOIN), které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu TAP (BITCOIN), které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro TAP (BITCOIN) rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuTAP (BITCOIN)!

Předpověď ceny TAP (BITCOIN)

Chcete vědět, kam může TAP (BITCOIN) zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen TAP (BITCOIN) kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.