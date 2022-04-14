Tokenomika pro Tapify (TAP (BITCOIN))
Tapify is an innovative Layer 1 protocol built directly on the Bitcoin network, designed to extend Bitcoin’s utility beyond traditional transactions. By introducing features like Promises (smart contract-like functionality), multisend capabilities, decentralized finance (DeFi/OrdFi), and native token swaps without the need for bridges, Tapify empowers developers to build advanced applications directly on Bitcoin. Tapify leverages Bitcoin’s security and scalability, making it a reliable and efficient platform for tokenization, decentralized governance, and more. As a key player in the evolution of Bitcoin's ecosystem, Tapify aims to revolutionize the way blockchain applications are developed, bringing flexibility, programmability, and innovation to Bitcoin's core infrastructure.
Tokenomika Tapify (TAP (BITCOIN)): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Tapify (TAP (BITCOIN)) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů TAP (BITCOIN), které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu TAP (BITCOIN), které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
