Tokenomika pro TaoPad (TPAD)

Zjistěte klíčové informace o TaoPad (TPAD), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o TaoPad (TPAD)

Taopad is a cryptocurrency protocol designed to synergize with the BitTensor network's native token, $TAO. It introduces a novel rewards mechanism, leveraging a collection of miners and validator nodes to reward its holders with $wTAO (Wrapped TAO) tokens.

Taopad allows users to enjoy the benefits of mined $TAO without having to invest effort in the cumbersome task of procuring and managing BitTensor network mining and validator equipment

TAOPAD is intricately linked with $TAO and the BitTensor network.

As a gateway into the Bittensor network from Ethereum, TaoPad enables holders of $TPAD, its token, to gain exposure to value on the Bittensor network by acting as a catalyst facilitating competitive mining and validation activities on the the Bittensor network and distributing rewards gained to holders of $TPAD.

https://www.taopad.io/
https://docs.taopad.io/

TaoPad (TPAD): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro TaoPad (TPAD), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tokenomika TaoPad (TPAD): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro TaoPad (TPAD) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů TPAD, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu TPAD, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro TPAD rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuTPAD!

Předpověď ceny TPAD

Chcete vědět, kam může TPAD zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen TPAD kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.