Taopad is a cryptocurrency protocol designed to synergize with the BitTensor network's native token, $TAO. It introduces a novel rewards mechanism, leveraging a collection of miners and validator nodes to reward its holders with $wTAO (Wrapped TAO) tokens.
Taopad allows users to enjoy the benefits of mined $TAO without having to invest effort in the cumbersome task of procuring and managing BitTensor network mining and validator equipment
TAOPAD is intricately linked with $TAO and the BitTensor network.
As a gateway into the Bittensor network from Ethereum, TaoPad enables holders of $TPAD, its token, to gain exposure to value on the Bittensor network by acting as a catalyst facilitating competitive mining and validation activities on the the Bittensor network and distributing rewards gained to holders of $TPAD.
TaoPad (TPAD): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro TaoPad (TPAD), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika TaoPad (TPAD): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro TaoPad (TPAD) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů TPAD, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu TPAD, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.