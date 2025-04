Co je Tamkin (TSLT)

Tamkin employs cutting-edge AI for real-time sign language translation serving over 500 million globally translating 3 billion words annually It's the world's largest AI sign language translation platform.

