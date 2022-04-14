Tokenomika pro TaleCraft (CRAFT)
Informace o TaleCraft (CRAFT)
The First Crafting Game on Avalanche TaleCraft is a PVP, play-to-earn card board game, driven by a unique mint and craft mechanic, where players grow more powerful through gamified NFT alchemy. Elemental base cards are sold weekly, allowing only the most skilled alchemists to thrive and progress in this medieval metaverse. All NFT holders will receive AVAX yield generated by the game ecosystem, rewarding the most loyal and skilled holders.
TaleCraft (CRAFT): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro TaleCraft (CRAFT), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika TaleCraft (CRAFT): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro TaleCraft (CRAFT) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů CRAFT, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu CRAFT, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.