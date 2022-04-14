Tokenomika pro Talahon ($TALAHON)
Informace o Talahon ($TALAHON)
Talahon is a community-driven meme token designed to fuel a variety of Web3 initiatives. Entirely owned by the community, Talahon is committed to creating tangible value for its members through real-world integrations, including exclusive merchandise and community-centric projects. Our mission is to build a robust community base that enhances the adoption and utility of the Talahon token. The King of All Meme Coins: Imagine a German migrant with sneakers, black jogging pants, and a Gucci bag becoming the hero of the crypto world.
Talahon ($TALAHON): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Talahon ($TALAHON), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Talahon ($TALAHON): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Talahon ($TALAHON) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů $TALAHON, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu $TALAHON, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro $TALAHON rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenu$TALAHON!
Předpověď ceny $TALAHON
Chcete vědět, kam může $TALAHON zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen $TALAHON kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.