Tokenomika pro Synthetix USDx (USDX)

Zjistěte klíčové informace o Synthetix USDx (USDX), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Synthetix USDx (USDX)

Synthetix provides liquidity infrastructure for perps trading platforms. Users can deposit various assets to provide liquidity to markets that are build on the Synthetix Core system. Integrators build trading frontends and novel derivatives like leveraged tokens and automated trading strategies on top of Synthetix infrastructure to provide their users access to various trading products. Synthetix has live deployments on Ethereum, Base, Optimism, and Arbitrum.

Oficiální webové stránky:
https://www.synthetix.io

Synthetix USDx (USDX): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Synthetix USDx (USDX), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 269.49K
Celkový objem:
$ 278.79K
Objem v oběhu:
$ 278.79K
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 269.49K
Historické maximum:
$ 1.058
Historické minimum:
$ 0.62038
Aktuální cena:
$ 0.966624
Tokenomika Synthetix USDx (USDX): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Synthetix USDx (USDX) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů USDX, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu USDX, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro USDX rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuUSDX!

Předpověď ceny USDX

Chcete vědět, kam může USDX zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen USDX kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

