Dnešní aktuální cena SynthesizeAI je 0.00007123 USD. Sledujte aktualizace cen SYNTH v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend SYNTH.Dnešní aktuální cena SynthesizeAI je 0.00007123 USD. Sledujte aktualizace cen SYNTH v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend SYNTH.

Více informací o SYNTH

Informace o ceně SYNTH

Co je to SYNTH

Oficiální webové stránky SYNTH

Tokenomika pro SYNTH

Předpověď cen SYNTH

Logo SynthesizeAI

SynthesizeAI Cena (SYNTH)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 SYNTH na USD

--
----
0.00%1D
USD
Graf aktuální ceny SynthesizeAI (SYNTH)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:08:59 (UTC+8)

Informace o ceně SynthesizeAI (SYNTH) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00169867
$ 0.00169867$ 0.00169867

$ 0.00006646
$ 0.00006646$ 0.00006646

--

--

+6.85%

+6.85%

Cena SynthesizeAI (SYNTH) v reálném čase je $0.00007123. Za posledních 24 hodin se SYNTH obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena SYNTH v historii je $ 0.00169867, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00006646.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena SYNTH se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -- a za posledních 7 dní o +6.85%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu SynthesizeAI (SYNTH)

$ 68.46K
$ 68.46K$ 68.46K

--
----

$ 71.23K
$ 71.23K$ 71.23K

961.00M
961.00M 961.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace SynthesizeAI je $ 68.46K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu SYNTH je 961.00M, přičemž celková zásoba je 1000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 71.23K.

Historie cen v USD pro SynthesizeAI (SYNTH)

Během dnešního dne byla změna ceny SynthesizeAI na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny SynthesizeAI na USD  $ -0.0000333088.
Za posledních 60 dní byla změna ceny SynthesizeAI na USD  $ -0.0000440502.
Za posledních 90 dní byla změna ceny SynthesizeAI na USD  $ -0.00009280143834513786.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0--
30 dní$ -0.0000333088-46.76%
60 dní$ -0.0000440502-61.84%
90 dní$ -0.00009280143834513786-56.57%

Co je SynthesizeAI (SYNTH)

SynthesizeAI is an AI-powered platform designed to simplify and automate crypto-related tasks for individuals, traders, and Web3 communities. It offers advanced AI tools for market analysis, trading insights, meme generation, and community engagement. The platform features Bee, an AI crypto sidekick that provides real-time market data, technical analysis, and trading signals, enhancing decision-making through voice and text commands . Additionally, SynthesizeAI automates meme creation tailored to crypto communities , boosting user engagement across the Web3 ecosystem. The $SYNTH token powers the ecosystem, offering holders benefits exclusive feature access, and community rewards. SynthesizeAI’s goal is to streamline crypto operations, enabling users to trade smarter, engage deeper, and manage assets efficiently—all through AI automation.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj SynthesizeAI (SYNTH)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny SynthesizeAI (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít SynthesizeAI (SYNTH) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva SynthesizeAI (SYNTH) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro SynthesizeAI.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny SynthesizeAI!

SYNTH na místní měny

Tokenomika pro SynthesizeAI (SYNTH)

Pochopení tokenomiky SynthesizeAI (SYNTH) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu SYNTH hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně SynthesizeAI (SYNTH)

Jakou hodnotu má dnes SynthesizeAI (SYNTH)?
Aktuální cena SYNTH v USD je 0.00007123 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena SYNTH v USD?
Aktuální cena SYNTH v USD je $ 0.00007123. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace SynthesizeAI?
Tržní kapitalizace SYNTH je $ 68.46K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem SYNTH v oběhu?
Objem SYNTH v oběhu je 961.00M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) SYNTH?
SYNTH dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00169867 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) SYNTH?
SYNTH dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00006646 USD.
Jaký je objem obchodování SYNTH?
Aktuální 24hodinový objem obchodování SYNTH je -- USD.
Dosáhne SYNTH letos vyšší ceny?
SYNTH může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenSYNTH, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se SynthesizeAI (SYNTH)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

