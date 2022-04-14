Tokenomika pro Symbiosis (SIS)
Informace o Symbiosis (SIS)
Symbiosis, a decentralized multi-chain liquidity protocol, is called. It allows users to exchange tokens between all chains while remaining the sole owner of the funds.
The following requirements are met by the Symbiosis protocol:
Uniswap-like UX, but simple There are no additional wallets, waiting times, or additional steps required to complete a swap.
Fully decentralized It connects any chain that receives enough market attention. Our ultimate goal is to connect all networks.
Non-Custodial Symbiosis staff and no other individual have access to user funds.
Limitless cross-chain Liquidity It targets as many token pairs across all chains as possible while offering the best prices to swap between any token pair.
Symbiosis (SIS): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Symbiosis (SIS), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Symbiosis (SIS): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Symbiosis (SIS) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů SIS, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu SIS, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro SIS rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuSIS!
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.